Alonso, all'Arsenale di Venezia un emozionante viaggio alla scoperta di se stessi tra sogno e realtà (virtuale)

Davanti agli occhi un visore di realtà virtuale, alle orecchie un paio di cuffie isolanti, intorno a sé la magia delle mura dell'antica Torre Nord dell'Arsenale di Venezia e nell'aria tutto il fascino di una delle storie più affascinanti della letteratura: Don Chisciotte. È così inizia un viaggio unico ed emozionante alla ricerca di se stessi e del senso della vita con lo spettacolo Alonso, Don Chisciotte tra realtà e virtuale, uno show del Teatro Stabile del Veneto che coniuga la tradizione del teatro in presenza con l'innovazione della realtà virtuale e che verrà proposto al pubblico, dal 13 luglio al 6 agosto 2023, alle ore 19.00, all'interno dell'Arsenale di Venezia.

Nato da un progetto di Fucina Culturale Machiavelli e scritto e diretto da Sara Meneghetti, Alonso, Don Chisciotte tra realtà e virtuale è un evento interattivo dove lo spettatore sarà spinto a lasciarsi andare alla fantasia e ritrovare la propria identità smarrita in un mondo fatto di apparenze, social media e percezioni alterate. Così, all'interno di una torre antica e davanti alla magnificenza di un personaggio letterario iconico come Don Chisciotte, la cui storia viene rivisitata in chiave moderna, si potrà riflettere, ci si potrà emozionare e si potrà vivere un'esperienza teatrale unica nel suo genere.

Lo spettacolo Alonso reinventa le vicende di Don Chisciotte e regala al pubblico uno scossone emotivo e sensoriale. Nato come una produzione inedita che unisce un racconto dal vivo con 3 episodi virtuali fruibili grazie ai visori in 360°, Alonso dà vita a un moderno Don Chisciotte, un adolescente in tempo di lockdown mosso non più dalla follia ma dalla forza dell’immaginazione. All'interno della Torre di Porta Nuova gli spettatori assisteranno allo spettacolo in parte attraverso visori per la realtà virtuale e in parte dal vivo seguendo la narrazione condotta dall'attore Premio Ubu, Andrea Cosentino con occhi, mente e cuore.

Alla fine di ogni spettacolo il pubblico potrà godersi un aperitivo sulla terrazza della Torre dell'Arsenale, con una splendida vista al tramonto di Venezia.

Per prenotazioni e costi, consultare il sito ufficiale del Teatro Stabile del Veneto.