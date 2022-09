Ceggia, si insedia il nuovo medico di base Alvaro Caranza

L’1 ottobre a Ceggia si insedierà un nuovo medico medicina generale, Alvaro Caranza, con ambulatorio in Via Roma 5. Dalla data del suo insediamento, i cittadini che vorranno essere seguiti dovranno effettuare la scelta dal sito www.sanitakmzerofascicolo.it che, con pochi click, consente di verificare quali medici siano disponibili e, quindi, indicare subito la decisione.

Gli assistiti chi non hanno dimestichezza con i computer e internet possono rivolgersi agli sportelli di anagrafe sanitaria dell'Ulss 4 per effettuare la scelta. In questo caso, è necessaria la prenotazione sulla nuova piattaforma My Prenota accessibile attraverso il sito internet Ulss4 oppure digitando direttamente l’indirizzo https://venetorientale. myprenota.it/anagrafe. Infine, è possibile inviare la scelta del nuovo medico tramite email a uno degli indirizzi di anagrafe sanitaria indicati sul sito internet Ulss 4 nella sezione “Strutture” e poi “Distretto”.