Ricercatore di Noale premiato dai Lincei per uno studio sulla laguna di Venezia

Alvise Finotello, ingegnere idraulico e ricercatore con dottorato presso il dipartimento di geoscienze di Padova, ha ricevuto ieri a Roma dall’Accademia nazionale dei Lincei il prestigioso premio internazionale "Giuseppe e Paolo Gatto" per studiosi nel campo di ricerca. Un riconoscimento importante consegnato dal premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi - che è stato fino a luglio alla guida dei Lincei - che segue un altro premio, la Dick Chorley Medal 2021 assegnata allo studioso noalese lo scorso settembre dalla British society for Geomorphology (Bsg).

Gli studi per i quali Finotello è stato premiato hanno a che fare con la laguna di Venezia e i canali di marea. La ricerca premiata dai Lincei, infatti, porta il titolo "Venezia, la sua laguna, l’entroterra e i litorali sotto il profilo geologico, fisico, biologico e idraulico", mentre il premio assegnato dalla Bsg è riferito ad un paper, pubblicato nel 2018, durante il suo dottorato sotto la supervisione dei professori Andrea D’Alpaos e Massimiliano Ghinassi, dove gli autori dimostrano come i canali di marea meandriformi, una componente critica dei paesaggi costieri di marea, evolvano attraverso meccanismi simili a quelli dei loro omologhi fluviali.

Alvise Finotello, 33 anni, residente a Cappelletta, dopo gli studi al liceo scientifico presso il collegio Pio X di Treviso, ha conseguito la laurea di ingegneria idraulica all’Università di Padova e il dottorato al Dipartimento di geoscienze, dopo aver approfondito gli studi all’Università del Minnesota. I premi conseguiti di recente suggellano un percorso conseguito fino ad oggi che ha messo in evidenza un grande talento.