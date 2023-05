Gli Ambulanti di Forte dei Marmi sbarcano in centro a Mestre

È uno dei più famosi, e prestigiosi del nostro Paese: una volta la settimana (due nel periodo tra Pasqua e ottobre) offre, a migliaia di visitatori, prodotti di grande qualità, realizzati dalle aziende e dai laboratori toscani. Da un ventennio, nella sua veste itinerante, raggiunge le piazze di tante città italiane: una novantina di tappe all’anno, con circa un milione di visitatori complessivi. È il mercato di Forte dei Marmi, che giunge per la prima volta a Mestre, domenica 28 maggio 2023. Saranno presenti 52 espositori, tra piazzetta Coin, via Fapanni e via san Pio X.

«È un’idea - spiega la delegata al Commercio della Municipalità di Mestre Carpenedo, Chiarastella Berton - che ci era venuta da tempo, e che siamo davvero contenti, e fieri, di veder realizzata. Il mercato di Forte dei Marmi è conosciuto anche a livello internazionale, per la qualità dei prodotti che offre: dall’abbigliamento alla pelletteria, dai bijoux ai manufatti d’arte fiorentina, e sarà sicuramente occasione per tante persone, provenienti da tutta l’area metropolitana, di vivere una giornata nel centro di Mestre: un’occasione da non perdere anche per gli esercenti cittadini».

«In media - dice il presidente del Consorzio "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi", Andrea Ceccarelli - ogni nostro evento attira circa 15-20 mila persone: la speranza è che questo avvenga anche domenica 28 maggio, a Mestre, una piazza prestigiosa che rincorrevamo da tempo, essendo stati già varie volte in altre città venete». «A Mestre - sottolinea l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar - saranno presenti ben 52 espositori, che occuperanno, dalle 8 alle 19, un’area di circa 5.000 metri quadrati, in pieno centro, tra piazzetta Coin, via Fapanni e via san Pio X, zone in cui, il traffico sarà vietato. Sarà però accessibile il parcheggio del Parco Ponci: ci aspettiamo infatti un ingente numero di persone che arriveranno a Mestre da fuori».