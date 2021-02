A Portogruaro un nuovo ambulatorio per la gastroenterologia e l'otorinolaringoiatria

Dopo 12 mesi di lavori la nuova piastra ambulatoriale di gastroenterologia e otorinolaringoiatria è stata ultimata. Al piano terra dell'ospedale San Tommaso dei Battuti di Portogruaro, su una superficie di 250 metri quadri con accesso adiacente al Cup, sono ora disponibili tre ambulatori per le attività di otorinolaringoiatria; un ambulatorio, sala endoscopica e sala di preparazione per la gastroenterologia; infine, una sala d'attesa con segreteria e servizi igienici.

Mercoledì mattina il taglio del nastro alla presenza commissario dell’Ulss4 Carlo Bramezza, del presidente della V commissione consiliare regionale Sonia Brescacin, del sindaco Florio Favero e dei direttori delle unità operative interessate alla novità, Alessandro Abramo (Orl) e Davide Giacomin (gastroenterologia). L'intervento realizzato con un investimento di oltre un milione di euro ha previsto il totale rinnovo di un’area ospedaliera mai utilizzata in precedenza, nonché la fornitura di tutte le apparecchiature per svolgere le attività ambulatoriali, dalle lampade scialitiche dalla al “riunito” per le endoscopie, dall’impianto dei gas medicali a quello di condizionamento. I nuovi spazi ambulatoriali consentiranno di fornire più comfort all'utenza e al personale sanitario che potrà così erogare un servizio ancora migliore dell’attuale, ma in particolare permetteranno di aumentare il numero delle prestazioni erogate con la conseguente riduzione delle liste d’attesa.

Nel 2019 l'otorinolaringoiatria ha registrato 9684 prestazioni l'anno, oltre a queste 1300 prestazioni ambulatoriali da pronto soccorso, 500 consulenze per interni e 800 controlli post-ricovero. Nell’ambulatorio chirurgico dei nuovi locali, oltre all'attività ambulatoriale ordinaria, verrà eseguita anche l'attività di piccola chirurgia del volto e del collo. La gastroenterologia ha erogato, invece, 2532 esami endoscopici di cui circa 1500 colonscopie, circa 200 visite, e oltre a queste le consulenze per interni.