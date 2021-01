Amethysts lanciano un nuovo ep dedicato a Venezia e lo portano in America

Il duo italiano Amethysts nasce nel 2019, da parte di due ragazzi siciliani Antonio Drago e Salvatore Bertolino.

La loro musica richiama molte emozioni, in quanto l’obiettivo principale è quello di sperimentare attraverso l’uso di vari sintetizzatori, e spaziando anche su sonorità dark e ambient.

Nel mese di Maggio del 2020 arriva la decisione di lanciare il primo EP “Cosmic Rays” su Hartearth Records etichetta discografica padovana, riscontrando un forte sostegno e in meno di tre mesi verrà ascoltato in 29 Paesi del mondo.

Il 28 Dicembre 2020 a distanza di qualche mese, arriva il secondo EP "Ƚaguna de Venesia" su Circulate Records etichetta discografica americana.

L'idea nasce da una breve esperienza di viaggio nell'incantevole città di Venezia, riproducendo in studio le emozioni provate durante il tour della città.

L'EP è composto da 4 tracce: Ponte Dei Sospiri, Rialto, Canal Grande e Acqua Alta.