Amianto, Noale rimuove la Casetta gialla e ne acquista una nuova per le attività dei bambini

Ad aprile scorso, in Consiglio comunale, l'amministrazione di Noale ha fatto una variazione di bilancio stanziando 77 mila euro per interventi di rimozione e smaltimento delle coperture in amianto, tra le quali anche quella della Casetta gialla, con la demolizione della struttura esistente per realizzarne una nuova. «La struttura attuale è vetusta e non è più adatta alle attività educative che la cooperativa svolge con un gruppo di bambini - commenta il sindaco Patrizia Andreotti -. Abbiamo pertanto valutato di acquistare una struttura nuova prefabbricata metallica in lamiera zincata e pvc che richiederà una manutenzione minore. L’opera sarà più accogliente, avrà nuovi arredi e un piccolo portico».

L’amministrazione ha programmato e stanziato fondi per interventi di manutenzione straordinaria delle coperture di alcuni edifici di proprietà comunale che, per anno di realizzazione e tipologia costruttiva, contengono fibre di amianto. «Da anni questi edifici attendevano un intervento particolare - continua Andreotti - Grazie anche a un contributo regionale abbiamo iniziato con i lavori della copertura del palazzetto dello sport che a breve sarà riconsegnato alla città e agli sportivi con qualche giorno di anticipo rispetto ai tempi previsti. Nella lista e in ordine di urgenza c'era poi la "Casetta Gialla" Via Aldo Moro. Noale è una città che sta investendo molto sui giovani - conclude il sindaco -. L'investimento in questa struttura, assieme alla riqualificazione dell'area verde adiacente, così come gli investimenti di oltre 3 milioni di euro fatti in questi anni sulla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici di tutto il territorio, sono il segno del nostro impegno di amministratori. Investire su istruzione e giovani per il futuro di una Noale migliore».