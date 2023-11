Screening cardiologico prima delle partite al Taliercio, ripartita l'iniziativa "Amici del cuore"

In 3 anni, grazie alla collaborazione tra l'Umana Reyer e l'associazione Amici del cuore della Terraferma veneziana più di 300 persone hanno potuto effettuare un importante screening cardiologico prima delle partite della formazione orogranata al Taliercio. Poi, con l'esplosione dell'emergenza-Covid, l'iniziativa è stata giocoforza interrotta.

Dopo lo stop forzato, però, il progetto è ripartito in occasione della gara tra Umana Reyer Venezia e Happy Casa Brindisi. I sostenitori orogranata abbonati (nella foto i tifosi coinvolti nella gara di ieri), dunque possono sottoporsi alla misurazione della pressione sanguigna e a un elettrocardiogramma effettuato da personale qualificato in una apposita stanza riservata all'interno degli spogliatoi del palasport.

"Siamo orgogliosi di riprendere questo progetto con l'associazione Amici del cuore della Terraferma Veneziana e di dare questa ulteriore opportunità ai nostri abbonati - il commento del Presidente Federico Casarin - La mission della Reyer non è solo sportiva, ma anche sociale e culturale, e questa importante iniziativa si inserisce con grande coerenza nella nostra filosofia. Ringraziamo dunque gli Amici del Cuore per la consueta disponibilità e in particolare il dottor Franco Del Piccolo che in questi anni ha seguito in prima persona l'attività".

“È un primo screening sufficiente – spiega il dottor Franco Del Piccolo, primario responsabile di Medicina e Riabilitazione cardiologica al Policlinico San Marco, che si occupa in prima persona del progetto – e quindi importante per monitorare i due principali parametri e far emergere così eventuali anomalie da approfondire attraverso ulteriori esami”.

Già quanto effettuato al palasport, prosegue Del Piccolo, è comunque un utilissimo supporto per consentire di evitare che situazioni latenti potenzialmente in grado di evolvere verso problematiche molto più serie siano affrontate per tempo. “L'esperienza con l'Umana Reyer che ringraziamo di cuore – continua il medico – è estremamente positiva, e ha trovato un ottimo riscontro tra i tifosi, molti dei quali ci hanno ringraziato dell'opportunità. Purtroppo, nella società moderna, siamo talmente presi dalla routine che, quando stiamo bene, non ci poniamo nemmeno il problema che il nostro corpo possa avere qualcosa. E invece spesso, come abbiamo riscontrato attraverso queste attività, ci sono situazioni principalmente di pressione alta, se non di piccole alterazioni che emergono solo attraverso un elettrocardiogramma”.