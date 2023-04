Ammodernate le strutture sportive delle scuole medie di Vigonovo

I lavori sono stati approvati dalla Giunta Comunale, nella seduta del 14 dicembre 2022 ed affidati alla ditta per l’esecuzione in data 15 dicembre 2022. Approfittando della chiusura scolastica per il carnevale, i lavori sono poi iniziati il 20 febbraio e sono stati ultimati il 31 marzo.

La struttura sportiva all’aperto è costituita da una piastra polivalente delle dimensioni di ml. 23 x 15 per il gioco della pallavolo (con misure regolamentari) e del basket (con misure ridotte), con pavimentazione del tipo Mc-Sport, il tutto dotato di impianto fisso per il gioco del basket (canestri) ed impianto amovibile per la pallavolo (pali e rete). Inoltre è stato ripristinato e migliorato un rettilineo per la velocità, della lunghezza effettiva di ml. 50,00 e della larghezza di ml. 6,30 suddiviso in n. 5 corsie, realizzato con trattamento superficiale colorato sempre del tipo Mc-Sport. Sui due lati della piastra sportiva polivalente, posti a confine con le proprietà private, è stata realizzata una recinzione dell’altezza di ml. 6,00 con rete leggera in nylon para-palloni. Il Costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 55.811,80 ed è stato finanziato per € 50.000,00 con Fondi Statali e per la differenza con fondi comunali.

Particolarmente soddisfatto il Sindaco Luca Martello: “Si tratta di un’opera che migliorerà la qualità delle nostre scuole e quindi del nostro patrimonio. In questo caso specifico inoltre andiamo a migliorare un settore, quello dell’Istruzione, che caratterizza il nostro impegno ed avrà ripercussioni positive sulla formazione, anche sportiva e motoria, dei nostri ragazzi”. Anche l’Assessore alla Pubblica Istruzione Luisa Sattin è particolarmente soddisfatta “Dobbiamo ringraziare i nostri uffici comunali per l’attenzione e la determinazione con cui hanno seguito quest’opera e l’azienda che puntualmente ha realizzato e consegnato uno spazio con qualità ed efficienza. Ci tengo a sottolineare l’importanza del contatto stretto che cerchiamo di mantenere con la direzione e i docenti dell’istituto comprensivo che, anche in questo caso, ci hanno suggerito e proposto iniziative utili per riuscire a sfruttare al meglio gli spazi della scuola riuscendo così a dare ai ragazzi che frequentano il nostro istituto, le migliori possibilità per studiare, per esercitarsi, contribuendo ad una crescita serena ed armoniosa.”