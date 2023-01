Sopralluogo al bosco del Parauro recentemente ampliato

Un incontro tecnico, per "collaudare" il polmone verde di Mirano. È quello tenutosi nei giorni scorsi nell’area di ampliamento del bosco del Parauro, alla presenza dei tecnici della città metropolitana, un rappresentante dell'ipab Mariutto, l'assessore alle politiche ambientali di Mirano, Elena Spolaore, e la progettista e direttrice dei lavori, Annachiara Vendramin.

L'ampliamento del bosco del Parauro

Il bosco è stato ampliato nel 2022, con un’area aggiuntiva di sette ettari, ceduta dal Mariutto. In primavera sono stati piantumati 8.117 alberi e 1.388 arbusti, acquistati con 353 mila euro ottenuti grazie a un progetto vincente presentato al MiTE da Comune e ipab. Con i soldi erogati dal ministero sono state realizzate anche alcune opere accessorie utili a rendere più fruibile l’area del bosco: un percorso pedonale e aree per la sosta e attività didattiche, panchine, cartellonistica.

«Questo è il primo fra i progetti del bando sulla forestazione che arriva alla fine dei lavori e di questo dobbiamo essere non solo contenti ma fieri. - ha dichiarato Spolaore - Ora stiamo lavorando per procedere con la fase partecipativa del progetto, con l'intento di dare nuova linfa all'intero bosco del Parauro. Va ricordato infatti che, per qualche tempo, allo scopo di consentire la crescita regolare delle piante senza che queste subiscano danni, il parco sarà aperto solo per iniziative guidate».