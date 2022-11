Il Museo del vetro di Murano si amplia con nuovi spazi espositivi

Semaforo verde, da parte del consiglio comunale, all'ampliamento del Museo del vetro a Murano. È stato approvato il progetto proposto dalla Fondazione Musei civici, che prevede la riqualificazione di alcuni spazi delle “Ex Conterie” (per un totale di 1.200 metri quadrati), già oggetto di recupero nei primi anni 2000 ma ora in stato di abbandono e di degrado, che sono stati concessi dal Comune.

Il progetto prevede la realizzazione di tre spazi espositivi, direttamente comunicanti tra loro: i primi due destinati ad esposizioni permanenti e temporanee, il terzo da utilizzare come deposito delle collezioni dei lampadari del museo. Sarà inoltre ricavata una sala per esposizioni multimediali, attrezzata anche per ospitare conferenze e spettacoli, con 150 posti a sedere, oltre a spazi di servizio e vani tecnici. L'intervento, che sarà totalmente a carico della Fondazione Musei civici, prevede infine anche la costruzione di una bussola vetrata di collegamento tra il fabbricato e gli altri locali del Museo del vetro.