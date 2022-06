Anagrafe sanitaria Ulss 4: da luglio nuova modalità online per gli appuntamenti allo sportello

Da venerdì 1° luglio l'Ulss 4 cambia la modalità per prenotare gli appuntamenti agli sportelli di anagrafe sanitaria: scelta e cambio del medico o del pediatra, rilascio delle esenzioni per reddito e patologia, e in generale tutte le attività svolte da questo servizio. L’appuntamento sarà prenotabile mediante la nuova piattaforma online “MyPrenota”, simile a quella già utilizzata per prenotare i vaccini ed i tamponi, senza necessità di registrazione.

È sufficiente collegarsi da qualsiasi computer, smartphone o tablet, al sito internet dell'Ulss 4 e nell’area “Avvisi per gli utenti” selezionare “Nuova modalità di prenotazione appuntamenti sportelli anagrafe sanitaria”. All’apertura della pagina la prenotazione sarà possibile dopo aver effettuato 3 passaggi: selezione della sede, data e orario, dati dell’utente. Completato l'inserimento, alla casella di posta indicata dall’utente arriverà una mail con la conferma di prenotazione e un link con la documentazione da portare il giorno dell'appuntamento. La stessa mail indicherà anche come eventualmente spostare o annullare la prenotazione, in modo semplice e intuitivo.

Il Cup telefonico rimarrà a disposizione per coloro che necessitano di un appuntamento al servizio di anagrafe sanitaria ma non hanno una casella di posta elettronica, o sono avvezzi all’uso dei moderni dispositivi elettronici. Le prenotazioni già effettuate con l'attuale procedura informatica sono confermate.