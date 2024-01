«Casa e lavoro, ecco perché Venezia perde giovani»: il sondaggio della Fondazione Pellicani

Il calo della presenza di giovani a Venezia sarebbe dovuto, oltre che alla generalizzata crisi demografica, anche alle carenze nell'ambito dell'offerta immobiliare e in quello del lavoro qualificato: a sostenerlo è la Fondazione Gianni Pellicani che, nell'ambito del progetto "Ri-pensare Venezia", ha effettuato un'indagine tramite un sondaggio online sul focus "giovani, base sociale e mercato del lavoro".

Al sondaggio (che non ha valore statistico, come specificato dalla stessa Fondazione) hanno risposto più di mille persone in due mesi. L’82% e il 63% dei partecipanti al quesito sull’attrattività della città indica, rispettivamente, nel settore immobiliare e nella mancanza di lavoro qualificato i principali problemi. Anche per questo, sostiene la Fondazione, rispetto agli anni Ottanta si è praticamente dimezzato il numero dei residenti di età compresa fra i 15 e 30 anni.

«Attraverso quattro quesiti, abbiamo chiesto ai cittadini di esprimere la loro opinione sulle dinamiche e i fattori scatenanti della “fuga dei giovani”», specifica la Fondazione. «Più di un migliaio di cittadini ha visitato il sito ripensarevenezia.it e condiviso il proprio pensiero. Il sondaggio non rivendica valenza statistica, ma è stato un efficace strumento di dialogo che ha permesso di raccogliere centinaia di riflessioni e proposte».

Gli under 50 emigrano soprattutto all'estero

Sono 857 gli utenti che hanno risposto alla domanda relativa alle mete privilegiate da coloro che trasferiscono la residenza fuori dal comune. Per una maggioranza relativa (43%), è soprattutto all’estero che guardano i giovani che lasciano Venezia. Per il 31% le mete preferite sarebbero invece interne al Veneto. Il 26% indica come destinazione privilegiata le città italiane fuori dal Veneto.

Un altro quesito chiedeva di indicare, all'interno di una lista di 6 temi, quali sono i più rilevanti per spiegare la dinamica di calo della popolazione giovane. È emersa, appunto, la prevalenza dei problemi della casa e della residenza (“le condizioni del mercato immobiliare”, selezionato da 715 rispondenti, l’82% del totale); in secondo luogo, la scarsità di opportunità occupazionali qualificate (“il mercato del lavoro con particolare riferimento all'offerta di lavoro qualificato”, scelto da 550 rispondenti, il 63% del totale). Il lavoro è il tema più segnalato in assoluto se si sommano le selezioni relative a “il mercato del lavoro in generale”, scelto 276 volte. Gli altri temi proposti si sono fermati a numeri inferiori: “servizi sanitari e alla persona” viene scelto 315 volte, “servizi di mobilità” 278, “la sicurezza e il decoro” 213.

«Siamo naturalmente portati a pensare che il declino del mercato del lavoro sia il prodotto del declino di un territorio - sottolinea Maurizio Busacca, coordinatore scientifico del progetto - ma in realtà accade spesso il contrario, e cioè che un mercato del lavoro povero tende progressivamente a impoverire tutto il resto».

Gli altri temi: cultura, turismo, servizi

L’ultimo quesito era una domanda aperta: un invito a segnalare altri temi ritenuti rilevanti, al quale hanno risposto 310 partecipanti. Tra i temi più citati, rileva la Fondazione Pellicani, il rilancio economico della città e il riequilibrio della sua base economica, la carenza dei servizi, con particolare riferimento all’offerta di spazi di aggregazione e servizi alle famiglie, il costo della vita. «Come prevedibile - spiega la Fondazione - uno dei temi più citati è l’effetto negativo che l’overtourism produce sulla vita di chi risiede in centro storico»; inoltre, «l’insufficiente offerta di servizi culturali, sportivi, ricreativi, in particolare nella città storica che viene raccontata come un luogo svuotato di spazi di aggregazione». Solo 8 risposte citano la sicurezza come uno dei fattori critici della vita cittadina.

Un laboratorio per la condivisione di idee

Su questi temi la Fondazione Pellicani organizza un laboratorio partecipato a Mestre, con una doppia sessione: la prima sabato 13 gennaio, nell’aula M9Lab del Museo M9 di Mestre (dalle 9.30 alle 13.30), la seconda sabato 27 gennaio (dalle 14 alle 18). «Un’occasione di approfondimento e discussione a porte aperte - precisa Nicola Pellicani, segretario della fondazione - legata ai temi rilanciati dal progetto e animata direttamente dagli interventi dei cittadini. Al centro del dibattito, la condizione dei giovani in città, la minore attrattività che il nostro territorio esercita sulle fasce più produttive, la contrazione delle opportunità occupazionali». Agli incontri parteciperanno ricercatori e accademici, professionisti, esponenti dell’associazionismo.