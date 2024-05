Ticket d'accesso, cosa dicono i numeri finora: tanti paganti, controlli "soft"

È terminata ieri 5 maggio la prima fase di sperimentazione del "contributo d'accesso", l'innovativa, in qualche modo rivoluzionaria misura pensata dal Comune di Venezia per tentare di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni periodi dell'anno, e gestire meglio i flussi. In breve, la misura consiste nel chiedere il pagamento di 5 euro per chi visita in giornata la città, dalle 8.30 alle 16, non dorme a Venezia, non è residente in Veneto e non ha amici o parenti in città, mentre tutti gli altri esenti dal pagamento (residenti esclusi) devono registrarsi e ottenere un qr code che li autorizzi alla visita. La misura ha preso il via il 25 aprile e sarà sperimentata per 29 giorni quest'anno, il prossimo sarà sabato 11 maggio.

Per come è stato pensato, il provvedimento è uno straordinario mezzo per raccogliere dati sui flussi e su chi visita la città nella fascia dalle 8.30 alle 16, utili a gestire meglio il turismo negli anni a seguire. E pur nella parzialità dei dati disponibili finora, è possibile già oggi vedere alcuni trend e porsi alcune domande.

Le categorie registrate

I paganti, cioè i visitatori giornalieri non veneti che non dormono dentro il comune di Venezia, sono stati al massimo 23600 (venerdì 26 aprile), al minimo 12250, domenica 5 maggio, unica giornata delle prime 11 in cui si è scesi sotto il numero di 15 mila. In generale, a parte forse l'ultimo giorno, sono stati molti più del previsto, tanto che in soli 8 giorni gli incassi sono stati più di quanto era stato stimato dall'amministrazione per tutto il periodo di sperimentazione. Però è presto per dire che il disincentivo non abbia funzionato: nei primi giorni, in particolare, è probabile che qualche turista internazionale abbia pagato per errore anche se aveva diritto all'esenzione, mentre il calo netto dei numeri nell'ultimo giorno con ticket potrebbe essere un segnale che il messaggio sia passato, ma anche semplicemente un calo strutturale dopo una fine di aprile zeppa di eventi.

La categoria di esenzioni largamente maggioritaria è stata quella degli ospiti in strutture ricettive del Comune di Venezia: stabilmente tra i 50 e i 60 mila, salvo il primo giorno di sperimentazione (oltre 40 mila). Sono numeri più che prevedibili, e che d'altra parte potevano già essere conosciuti dal Comune, essendo noto il numero di posti letto disponibili: circa 110 mila tra alberghiero ed extralberghiero. Non è difficile dedurre che molti di questi ospiti non si siano registrati nel portale, come comprensibile essendo solo l'inizio della sperimentazione, dato che l'Associazione Veneziana Albergatori comunica un riempimento delle stanze molto alto nella città storica (90%) per tutto il periodo. Ma in generale gli albergatori non segnalano criticità: «Abbiamo diffuso tutte le informazioni sul contributo d’accesso all’atto di prenotazione e inviato il link di accesso al sistema spiegando come scaricare il codice di esenzione - spiega Pamela Merlini, general manager del Papadopoli - Di conseguenza le situazioni da gestire all’ultimo minuto sono state pochissime e riguardavano solo i clienti il cui arrivo era gestito esternamente».

L'altra categoria che si prospettava numerosa era quella dei visitatori giornalieri veneti, ma non è andata così: un picco di 13 mila al giorno nel primo weekend di sperimentazione, 9600 nel secondo, molti meno negli altri giorni. Non si può sapere, ad oggi, se questi flussi si siano spostati dopo le 16.

Le altre categorie di esenti più numerose si sono rivelate quelle dei lavoratori e degli studenti: i numeri sono cresciuti di giorno in giorno, quasi tutti hanno chiesto un'esenzione per tutti i 29 giorni di contributo d'accesso, arrivando a circa 16 mila studenti registrati (su oltre 27 mila iscritti tra Ca' Foscari e Iuav) e 23700 lavoratori. Ci sono poi 7 mila titolari di affitto o proprietari di immobili a Venezia non residenti che hanno chiesto l'esenzione. Mentre si è rivelato stabile il numero di parenti, che in buona parte hanno chiesto l'esenzione per tutto il periodo: siamo arrivati a 2700. Il numero di amici e conoscenti (invitabili dai residenti) invece è stato diffuso solo due volte in 11 giorni, attestandosi poco sopra il migliaio di persone. Va considerato che gli amici residenti in Veneto avranno probabilmente fatto spesso l'esenzione come veneti, più veloce da ottenere.

Altra categoria di esenzione che ha segnato numeri importanti è quella delle gite scolastiche: quasi 3 mila persone registrate sabato 4 maggio. Le esenzioni "per altri motivi" (visite in carcere, manifestazioni sportive e culturali...) si sono attestate sempre su numeri bassi.

I controlli e la smart control room

Questi numeri (un totale di circa 120-130 mila persone registrate al giorno, con picchi di 140) non sono facilmente comparabili con quelli raccolti dalla "Smart Control Room" creata dal Comune di Venezia negli anni passati per raccogliere dati su presenza, flusso, provenienza dei visitatori sulla base delle sim card in transito e di un complesso sistema di conteggio. Per cui è molto difficile ad oggi stabilire se la misura stia funzionando o meno. Ciò che si può già dire però è che buona parte delle persone che visitano Venezia, anche nei giorni di picco, non sono visitatori giornalieri: ci sono circa 80 mila soggiornanti in città, oltre 20 mila lavoratori, quasi 20 mila studenti. Mentre i visitatori giornalieri non veneti si assestano tra i 12 e i 20 mila. E, questo è un altro dato che emerge, questi sono in buona parte ben disposti a pagare per poter visitare Venezia, come ha riscontrato con soddisfazione l'amministrazione.

I dati raccolti con il sistema del "contributo d'accesso" dovrebbero essere molto più precisi di quelli della "Smart Control Room", che parlava di 60 mila persone al giorno presenti nell'ultimo weekend senza contributo d'accesso. Ma anche qui il periodo di assestamento non permette di trarre conclusioni: chi ha chiesto l'esenzione per tutti i 29 giorni, non è detto che sia venuto in laguna ogni giorno, e chi ha attraversato la città in questi dieci giorni ha visto che i controlli sul nuovo "ticket" sono stati piuttosto gentili. Si è controllato soprattutto chi era ben disposto ad essere controllato, mentre gli altri hanno spesso tirato dritto o sono stati perdonati, anche nel caso di rifiuto di mostrare un documento: un fatto comprensibile per evitare di esacerbare gli animi. Abbiamo chiesto all'amministrazione quante multe siano state comminate nel corso degli 11 giorni, ma ci è stato risposto che non c'è stato bisogno di multe, chi era impreparato ha capito e si è attrezzato. Servirà del tempo per comprendere se questo sistema, costato quest'anno 3 milioni di euro (che saranno in buona parte coperti dal contributo dei turisti giornalieri), sarà in grado di portare un miglioramento. Certo è che i dati già ci stanno dicendo molto sulla frequentazione di Venezia, quantomeno nell'orario interessato, fino alle 16.