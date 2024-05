Scendono i traffici al porto di Venezia, bene Chioggia

Nell'ultimo anno (aprile 2023-marzo 2024), i porti di Venezia e Chioggia hanno registrato un traffico complessivo pari a 23,5 milioni di tonnellate di merci movimentate: rispettivamente 22,6 allo scalo lagunare, in calo del 6,8%, e 800mila a Chioggia, in crescita significativa (+28,2%).

Su base trimestrale, da gennaio a marzo, per le banchine del porto veneziano sono passate 5,5 milioni di tonnellate, in contrazione del 9,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dato che risente, tuttavia, delle performance particolarmente positive registrate a marzo dell’anno scorso.

A Venezia si registra in particolare una crescita delle rinfuse liquide (+6,4%) e una flessione (-25,4%) delle rinfuse solide movimentate. Questa diminuzione dipende dal calo repentino dei carboni fossili e della lignite (-61,45%) legato alla strategia energetica nazionale. Sempre nel primo trimestre del 2024, mostrano il segno meno i general cargo (-7,4%), mentre vanno in controtendenza i ro-ro (+7,9%). Prosegue la già prevista flessione del settore container riconducibile alla crisi del Canale di Suez: i contenitori sono, infatti, diminuiti del 12,9% rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente mentre, su base annua, il calo registrato è pari all’8.6%. Per Chioggia, i primi tre mesi di quest’anno confermano invece una buona crescita in tutti i settori.

Positivi sono i dati del traffico passeggeri legato alla crocieristica, grazie al nuovo modello di crocieristica sostenibile: solo nel primo trimestre di quest’anno i passeggeri sono stati 11.622 e 13 le navi da crociere che hanno scalato Porto Marghera. Da inizio anno, hanno invece avuto la possibilità di scalare il porto di Chioggia 2.950 passeggeri (+106% rispetto al periodo gennaio-marzo 2023) a bordo di 5 navi da crociera.

«Come molti analisti hanno già preannunciato - commenta Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'autorità di sistema portuale -, il 2024 per i porti italiani e quindi anche per quelli veneti sarà un anno alquanto complesso sul fronte dei traffici marittimi a causa del perdurare delle tensioni internazionali che provocano una congiuntura non favorevole per l'economia mondiale e, di conseguenza, su quella locale e sull’Adriatico in particolare. È un periodo che sta mettendo alla prova l’intero comparto, lo stesso che, come già detto da Federlogistica, ha visto il traffico marittimo attraversare a testa alta quattro crisi internazionali in pochi anni e mantenere la propria centralità globale».