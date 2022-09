Andrea Clementi di Venezia è stato eletto Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023

Andrea Clementi della pizzeria Punto Pizza di Venezia è stato eletto "Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023" nel corso della finalissima che si è svolta presso la sede di Molino Dallagiovanna, a Gragnano (Piacenza). Perr l’occasione sono stati celebrati - alla presenza di autorità, rappresentanti di enti, associazioni professionali e di prodotto - i 190 anni di attività dell’azienda, tra le leader europee del settore.

L’arte del “Far Farina” è infatti legata alla famiglia Dallagiovanna dal 1832 ed è oggi diretta dai cugini Pierluigi e Sergio con i loro figli: Paolo, Sabrina, Stefania e Renza. Un lavoro delicato e complesso quello del mugnaio, che richiede esperienza, sapere e passione. Una passione che si tramanda, di generazione in generazione, per il proprio mestiere e per il proprio territorio - Gragnano Trebbiense - il cuore del grano tenero italiano. Molino Dallagiovanna produce oltre 400 farine, approvate dalle principali certificazioni di qualità e lavorate con i migliori metodi produttivi. In quasi duecento anni l’azienda ha subito profonde trasformazioni tecnologiche facendo conoscere a tutta Italia e in oltre 50 Paesi nel mondo, la qualità delle sue farine.

Così è iniziata anche la lunga maratona di “Pizza Bit Competition”, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione come media partner del Gambero Rosso. Inizialmente 180 professionisti selezionati dalla "fase 1, di iscrizione" hanno realizzato di persona una "pizza tonda classica" in una delle nove tappe presso diverse location selezionate. Una giuria composta da tecnici e giornalisti ha giudicato il piatto realizzato ma solo 27 professionisti hanno potuto accedere alle semi-finali che si sono svolte tra giugno e luglio presso le più belle spiagge italiane, con le pizze valutate anche da una giuria popolare che ha designato i nove finalisti alla serata di Gragnano.

Sono Antonio Di Tella della “Pizzeria all’Angolo” di Marina di Carrara (MS), Alex Guidetti della pizzeria “Fratelli Iaiunese” di Reggio Emilia, Daniel Serale della pizzeria “Le Lanterne” di Borgo San Dalmazzo (CN), Giovanni Spera della pizzeria “Casarsa – Pizzeria Lucana” di Potenza (PZ), Andrea Ciarloni de “La Bottega di Via Cimarelli” di Ancona, Cuono Pannella della pizzeria “Da Nino Pannella” di Acerra (NA), Lele Scandurra della pizzeria "Botanike" di Catania (CT) ed il piacentino Lorenzo Groppi della pizzeria “Lolly’s – Pizza & Focaccioni” di Piacenza.

Vincitore Andrea Clementi di Venezia. La valutazione dei concorrenti è avvenuta in base alla ricetta dell’impasto, la presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato.