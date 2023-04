Consegnato il Premio l'impresa Virtuosa, ospite l'ingegno di Iervolino

Un esempio del talento e del coraggio tutto italiano, il giovane produttore cinematografico e imprenditore Andrea Iervolino, è stato l’ospite d’onore alla consegna del Premio L’Impresa Virtuosa voluto dall’ANPI, l’Associazione Nazionale Piccola Impresa e patrocinato dal Comune di Venezia per valorizzare le aziende venete e nazionali che più si sono contraddistinte nel 2022 nel migliorare la loro gestione sotto il profilo della sicurezza, del benessere per i dipendenti e per l’ambiente, ma anche nell’internazionalizzazione delle loro attività.

A Mestre Iervolino è stato invitato soprattutto per parlare della sua Ta Ta Tu, il primo social network che ripaga l’utente per interagire, proporre o condividere contenuti o semplicemente mettere un like. E non bisogna necessariamente essere influencer. L’idea è piaciuta, tanto che la fintech é sbarcata ad ottobre 2022 nella Borsa di Parigi con una capitalizzazione di 1,6 miliardi di euro.

«Da vent’anni i social media e le piattaforme di streaming sono basati sullo sfruttamento dei dati degli utenti - ha spiegato l’imprenditore -. Quando facciamo interazioni, chattiamo o facciamo una ricerca, creiamo un valore che rimane alla piattaforma. A mio avviso è un’ingiustizia! La mia missione con Ta Ta Tu, è quella di creare la prima sharing economy dei dati, una realtà che possa essere sviluppata ed esportata in tutto il mondo e dare un reward all’utente. Una ricompensa che non avviene in denaro, ma con i TTU coin, spendibili nell’e-commerce della piattaforma ma anche in negozi fisici e al ristorante. E il guadagno non è solo per utenti che hanno bisogno, ma per tutti. Per sentirsi rispettati. Io spero che la sharing economy dei dati diventi obbligatoria. Per legge dall’America e dalla Cina non lo diventerà mai, ma spero che dall’Europa lo potrà diventare. Non è facile, ci vuole tanto coraggio, perché hai il mondo contro, hai tutti i big contro. Ma se questa cosa va come deve andare, noi siamo un problema per tutto il sistema, e io credo che ce la faremo».

Di coraggio Andrea Iervolino ne ha da vendere, al punto che la rivista Rolling Stones lo ha definito un ‘innovatore seriale’. Un’intraprendenza che lo anima sin da piccolo, da quando la maestra avrebbe voluto frequentasse una scuola per bimbi disabili per via del suo problema di balbuzie. La madre non l’ascoltò e lui, a quindici anni, girò il suo primo film in crowdfunding - di fatto una questua tra i negozianti del suo paese, Cassino - con un gruppetto di amici che ha definito ‘più ‘strani di lui’. Convinto che il futuro del cinema fosse nel digitale, per anni si è ostinato a proporre ai registi di girare i film con le sue camere modificate ed è andato oltre le porte chiuse in faccia. Oggi i film si fanno quasi completamente in digitale e non più per una questione di risparmio. L’ultimo lavoro da lui prodotto è dedicato alla vita di Enzo Ferrari, con Penelope Cruz e Adam Driver, diretto da Micheal Mann. «Il consiglio che posso dare ai giovani è credere in se stessi nonostante gli altri. E non perdere tempo a copiare gli altri. Ispirati e fai qualcosa di meglio».

Al Premio L’impresa Virtuosa, forse non a caso ospitato al Leonardo Royal Hotel, tanti altri esempi della creatività e dell’intraprendenza tutta italiana, nei settori più diversi, dalle nanotecnologie, ai trasporti, ai servizi per le imprese. L’Associazione Nazionale Piccola Impresa ha voluto premiare una quindicina di aziende del panorama veneto e nazionale che nel corso del 2022 si sono contraddistinte per lungimiranza, adattamento ai nuovi mercati e per aver adottato sistemi di gestione basati sulla sicurezza e il benessere dei lavoratori.