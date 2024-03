Andrea Saviane nuovo segretario di Confartigianato Imprese Venezia

Andrea Saviane è il nuovo segretario della Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia. Classe 1964, giornalista, Saviane proviene da una trentennale carriera in Confartigianato Imprese Veneto, dove negli anni ha ricoperto vari ruoli: da funzionario regionale di categoria a segretario regionale del Tessile Abbigliamento e Calzature, fino a segretario regionale e nazionale dell’Occhialeria, diventando poi responsabile dell'Ufficio Studi, mentre dal 2003 ha interrottamente ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa della Confartigianato Veneto.

Le nuove sfide dell'artigianato

«Il suo contributo sarà determinante per affrontare le prossime sfide dell’artigianato, come il rafforzamento della rappresentanza, lo sviluppo di politiche per contrastare la scarsità di manodopera e per snellire la gabbia burocratica che allontana i giovani dall'imprenditoria e soprattutto una proposta in linea con le richieste del terzo millennio - commenta Siro Martin, presidente della Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia -. Dovrà avere il coraggio di rischiare e di guardare oltre». «Coordinare il tanto lavoro che già viene fatto dalle sette associazioni territoriali della provincia è una sfida che spero di affrontare al meglio - dice invece Saviane -. Le potenzialità del nostro settore, quasi 20 mila artigiani che compongono oltre l'80% del tessuto economico produttivo, sono strategiche in un territorio come quello metropolitano. Il mio compito sarà quello di supportare e affiancare la dirigenza politica dell'associazione in questo complesso mondo, per favorire l'operosità delle nostre imprese in un momento delicato come quello che stiamo attraversando».

