A San Donà i primi due interventi mininvasivi di correzione di aneurisma dell’aorta addominale

Per la prima volta all’ospedale di San Donà di Piave sono stati eseguiti due interventi di correzione di aneurisma dell’aorta addominale con approccio mininvasivo. Si tratta di due interventi di chirurgia endovascolare e ad effettuarli è stato Stefano Chiarandini, direttore della chirurgia vascolare, coadiuvato da un’equipe multidisciplinare. Per le due operazioni, Chiarandini si è avvalso anche di un apparecchio radiologico che consente il controllo scopico dei gesti operativi.

I pazienti, ultrasettantenni, risiedono nel territorio dell’Ulss 4 e grazie all’approccio mininvasivo hanno potuto usufruire di tempi di ricovero ridotti, così come sarà più veloce il tempo di recupero post intervento: «Soffrivano di una patologia asintomatica, subdola, perché può portare alla rottura dell’aneurisma con una mortalità che sfiora l’80 per cento, quindi era necessaria una diagnosi precoce e precisa che precedesse la complicanza o la rottura – osserva Chiarandini -. Questa tipologia di interventi mininvasivi, particolarmente indicati in persone anziane o a elevato rischio chirurgico, consentono di trattare l’aneurisma dell’aorta addominale sottorenale evitando l’apertura dell’addome, in tal modo si minimizzano i rischi connessi all’intervento tradizionale, con il ridotto impatto chirurgico sul paziente». Il lavoro è stato svolto dall’equipe di chirurgia vascolare composta, oltre che dal dottor Chiarandini, da Giada Sgorlon, Jonida Bejko ed Elisa Orlandelli, dal personale di sala operatoria coordinato da Elisa Venturato, dagli strumentisti Angelo Oliviero e Rosalia Cia e dall’operatore sanitario Maria Ianitello. Prezioso anche il supporto dell’equipe anestesiologica guidata da Elena Momesso con l’intervento in sala operatoria di Maria Luisa Turati e dell’infermiera Luisa Scorrano, altrettanto fondamentale è stato il lavoro di radiologia svolto da Isabella Napoli.

