Angela Beltrame nuovo direttore del pronto soccorso di San Donà

Angela Beltrame, residente a Treviso, è il nuovo direttore del pronto soccorso all’ospedale di San Donà di Piave. La nomina è stata formalizzata dal direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, e oggi, venerdì 16 dicembre, è il suo primo giorno di lavoro in questa azienda sanitaria.

Laureata in Medicina e Chirurgia all’università di Padova, Beltrame ha conseguito la specializzazione in malattie infettive all’università degli Studi di Roma Tor Vergata, e sempre qui ha effettuato un dottorato di ricerca in Ematologia sui trapiantati di midollo osseo. Sul fronte professionale, dal 2009 ad oggi la dottoressa Beltrame ha lavorato nel pronto soccorso e nella medicina d’urgenza all’ospedale di Ca’ Foncello di Treviso ed è istruttore di rianimazione pediatrica e di gestione delle vie aeree difficili.

«In primis un ringraziamento alla direzione generale per la fiducia attribuita nell’affidarmi questo incarico - commenta il neo direttore del pronto soccorso -. La mia è stata una scelta in controtendenza rispetto a molti medici che abbandonano la sanità pubblica, io voglio invece investire nel pubblico e intendo gestire al meglio il pronto soccorso di San Donà, mettendo in campo lo studio e tutte le mie competenze. Il tutto per fornire il miglior servizio alla cittadinanza ma anche con l’intento di aumentare l’attrattività di questa unità operativa per medici specializzati in medicina d’urgenza».