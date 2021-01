In “Angels in blues” il musicista noalese Bepi Zerbo racconta pensieri e parole sul 2020 

Si intitola Angels in Blues l’album del musicista noalese Bepi Zerbo prodotto durante il lockdown. Nel periodo d’isolamento, infatti, il cantante ha riunito online tutti gli amici che, come lui, condividono la passione per la musica. Li ha chiamati “angels”, proprio come quell’angelo raffigurato sulla copertina dell’album.

Dopo aver concluso la sua attività professionale come dirigente di un’importante azienda di distribuzione, Zerbo si è dedicato alla musica producendo i suoi cd – questo è il quinto – nello studio di casa, The Jasmine house. Musicista, cantante e compositore, ha suonato con innumerevoli strumentisti e band, tra cui la Junior Band Orchestra.

Tra gli artisti presenti in Angels in Blues c’è Italo Salizzato, autore di alcuni brani delle Orme, scomparso nell’estate 2019: «Con lui – spiega Zerbo – c’era un rapporto di amicizia speciale, consolidato da un sodalizio artistico che ha dato vita ad alcuni pezzi inediti». È proprio a Salizzato che il compositore noalese ha voluto dedicare il nuovo cd e un brano intitolato L’abbraccio.

Ad offrire il proprio contributo all’album anche il soprano veneziano Michela Remor, la cantante e polistrumentista inglese Henna Dearness Dark, il coro Thomas Tallis, i musicisti noalesi Daniele Bertin, Vasco Cagnin, Serge Caregnatò e il pianista Valentino Favotto, tastierista stabile della band di Riccardo Fogli. «In Angels in Blues ho voluto raccogliere pensieri, parole e sogni che hanno segnato il difficile anno che ci siamo lasciati alle spalle perché la musica ci consola e ci darà la forza di rinascere» ha spiegato Zerbo.

L’album può essere ascoltato e acquistato su Digitalsound.