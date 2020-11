Anim'arte, lo spazio artistico che insegna le tecniche dell'animazione cinematografica | VIDEO

In Via Verdi 16, a Mestre, si trova uno spazio dedicato all’arte e alla creatività dove bambini, ragazzi e adulti possono apprendere le tecniche dell’animazione audiovisiva. Si tratta di Anim’arte, un progetto avviato nel 2019 dall'associazione culturale Macaco, fondata dagli artisti Solenn Le Marchand e Alberto Stevanato.

Laboratori creativi per i più piccoli ma anche percorsi multimediali e workshop per adolescenti, adulti e insegnanti tenuti unicamente da artisti qualificati e competenti: «I laboratori si tengono a cadenza quotidiana e si rivolgono ad una fascia d’età sempre differente» spiega Solenn. Attualemente l’associazione conta una settantina di soci. Per seguire i laboratori è richiesta l’iscrizione.

L’iniziativa di Solenn e Alberto punta ad allargarsi e ad avviare scambi culturali con il territorio mestrino: «Il nostro sogno nel cassetto è quello di riuscire ad inaugurare una vera e propria scuola di animazione, che funga anche da residenza artistica, dove poter offrire agli allievi più corsi di animazione e di creatività e, allo stesso tempo, mettere in contatto artisti e cittadinanza. In passato abbiamo già avviato numerose collaborazioni con il Comune di Venezia, in paricolare con le politiche sociali, proponendo laboratori artistici e inclusivi».