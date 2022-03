L’opera veneziana di Banksy si anima con un’installazione di digital street art | VIDEO

Ghost over Banksy è il primo concept di digital street art mai realizzato fino a oggi ed è stato presentato questo pomeriggio sui canali social del collettivo Pepper’s Ghost in partnership con una delle più importanti pagine d’arte al mondo, The Pink Lemonade.

Il celebre stencil Migrant Child – eseguito da Banksy nel 2019, lungo la parete esterna di un edificio a Dorsoduro – ha preso così vita, nel corso di un’azione notturna non annunciata, grazie a un potente proiettore laser che ha illuminato e animato letteralmente l’opera. Tra gli obiettivi dell'iniziativa ideata dalla creative-tech firm Pepper’s Ghost, anche quello di far riflettere sui diritti umani e interrogarsi circa la reale esistenza e finalità del noto artista inglese.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una nuova evoluzione artistica che interagisce con linguaggi preesistenti o memorie, quasi come fosse un’azione sospesa tra magia, colore, realtà e luce. Qualunque opera di street art può, quindi, essere idealmente resa immersiva, animata ma non contaminata poiché «la digital street art non è distruttiva: non intacca i luoghi ma tocca la percezione delle persone e il loro immaginario – spiegano gli organizzatori dell'iniziativa –. Con le parole scritte da Anderson Tegon, fondatore e direttore artistico di Pepper’s Ghost, e recitate da Nica Renoult, il potente voiceover del video di Ghost over Banksy potrebbe essere un appello, una chiamata all’agire, nonché una provocazione nei confronti dell’artista inglese».

Ghost over Banksy è il primo NFT (non-fungible token) di digital street art collezionabile, autenticato e pubblicato sulla blockchain grazie alla partnership con Reasoned Art, la galleria che ha portato l’Arco della Pace di Milano ad essere il primo monumento al mondo nel Metaverso. Parte dei proventi saranno devoluti a Emergency.