Anish Kapoor sostiene la Collezione Peggy Guggenheim con un'opera in edizione limitata

Anish Kapoor sostiene la raccolta fondi della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia realizzando un'opra d'arte in edizione limitata. Blood and Earth è il titolo della fotoincisione su carta da matrice polimerica dell'artista britannico che verrà donata, in 100 esemplari, a chi donerà una cifra pari o superiore a 5.000 euro alla campagna di fundraising avviata l’8 luglio scorso dal museo veneziano a seguito delle perdite economiche subite durante i tre mesi di chiusura, che ammontano a oltre 2 milioni di euro.

«Sono felice di poter sostenere con il mio lavoro un’istituzione come la Collezione Peggy Guggenheim, anche alla luce del mio legame con il museo e con una città unica al mondo come Venezia - dichiara Kapoor - Il lungo periodo di lockdown causato dalla pandemia del Covid-19 ha causato enormi danni a chiunque, anche al mondo della cultura, ed è nostro dovere oggi aiutare le istituzioni culturali a risollevarsi per far sì che tornino a rendere nuovamente accessibile a tutti il patrimonio artistico in esse custodito».

«Siamo onorati ed estremamente grati ad Anish Kapoor per questo suo gesto di grande generosità nei confronti del nostro museo -afferma la direttrice Karole P. B. Vail -. Stiamo portando avanti con tenacia la campagna a sostegno della PGC affinché la Collezione possa tornare a garantire non solo oggi ma in futuro, l’apertura quotidiana, il suo ricco programma di mostre e la gratuità delle tante attività che da sempre rivolge al pubblico».

Due sono le opere di Kapoor presenti nel giardino della Collezione Peggy Guggenheim: la scultura in pietra arenaria Senza titolo, 1993, parte della Collezione Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof, e il monumentale granito nero Senza titolo, 2007, prestito a lungo termine negli spazi museali.