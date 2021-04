Anna Pupo è il nuovo direttore del dipartimento di prevenzione Ulss4

A gennaio era stata nominata direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN); ora alla dottoressa Anna Pupo un ruolo di vertice ancora più importante: la direzione del Dipartimento di prevenzione dell’Ulss4.

Il percorso

I giorni scorsi il direttore generale Mauro Filippi ha formalizzato l'incarico: «La dottoressa Pupo ha tutta l’esperienza per dirigere al meglio questa struttura, in un periodo tra l’altro delicato e complicato che noi tutti stiamo vivendo – spiega Filippi – . Questo perché il Dipartimento di prevenzione rappresenta il fulcro dell’attività volta a far fronte alla pandemia da Covid-19, il quale include la prevenzione e l'individuazione dei contagi mediante l'attività di tracciamento e dei tamponi, e parallelamente organizza l’attività vaccinale che interesserà 190 mila residenti del Veneto orientale». Anna Pupo si è laureata all’Università degli Studi di Padova in Medicina e Chirurgia dove ha ottenuto anche la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. La sua carriera professionale è iniziata nell'azienda sanitaria di Treviso dove per 20 anni ha lavorato all'unità di Controllo delle malattie infettive e delle vaccinazioni, e successivamente ha diretto il SIAN sempre in quell’azienda sanitaria. Nel 2013, ha diretto sia il Sian che Sisp (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) nell’allora Ulss di Camposampiero. A seguito della riforma regionale che ha accorpato le aziende sanitarie, la dottoressa Pupo ha poi diretto l'unità “Prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili” all’Ulss6 Euganea ed infine è rientrata all'Ulss di Treviso (attuale Ulss 2) dove nel 2019 ha gestito la “Task force Covid” ed è stata direttore facente funzioni al Sisp.