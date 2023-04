I cento anni della banda di Tessera

La Banda Musicale di Venezia - Tessera è la realtà bandistica cittadina con più storia alle spalle: risale al 1923, anno in cui un gruppo di 20 elementi con la passione per la musica - con il nome di “Circolo Ciclistico Musicale di Tessera”- cominciò ad esibirsi in sella alle poderose biciclette dell’epoca. Con la fine della guerra il gruppo prese il nome di “Circolo Ricreativo Musicale di Tessera” e, sotto la guida di validi maestri e dirigenti, riuscì a raggiungere i 35 elementi.

L'importante anniversario è stato festeggiato questa sera al Centro Culturale Candiani con un concerto diretto dal M° Martino Pavan e una mostra, curata da Gianpaolo Canova, con vecchie e nuove immagini di componenti della Banda passati e presenti. Un appuntamento molto sentito e partecipato dalla comunità, a cui sono intervenuti il presidente della Municipalità di Favaro Veneto, Marco Bellato, delegato dal sindaco, l'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, il consigliere comunale Alessandro Baglioni, e i consiglieri municipali Simone Mestriner e Chiarastella Berton.

Tra gli ultimi eventi che hanno contribuito alla valorizzazione della Banda musicale si ricordano: 2016 - Inni Nazionali di Italia e Francia in diretta TV su RAI 2, in occasione della partita Under 21 Italia-Francia, giocata allo stadio P. L. Penzo di Venezia; 2017 - Atene: per l’accoglienza delle sacre reliquie di Sant’Elena Imperatrice (madre dell’imperatore Costantino) e della Santa Croce, in occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione dell’Apostoliki Diakonia della Chiesa di Grecia. 2018 - 95° Anniversario: concerto al Teatro Toniolo di Mestre, con la partecipazione della Banda Cittadina di Chioggia e della Banda Musicale Cittadina di San Stino di Livenza.

«La Banda – racconta il suo presidente Stefano Lazzarin - rappresenta tradizione ma anche modernità. Nel programma, sempre aggiornato e ampliato, si propongono anche brani operistici, colonne sonore di film, tour musicali 'geografici' viaggiando tra musiche rappresentative di altri Stati, brani jazz e blues, tradizioni americane, nordiche e dell’est Europa. La vita della Banda Musicale di Venezia - Tessera è tanto lunga quanto sorprendente, perché è riuscita a svilupparsi e mantenersi in un contesto assolutamente periferico come è quello di Tessera, contribuendo in maniera decisiva al mantenimento di una coesione sociale che altrove si è persa. Non a caso possiamo oggi con orgoglio affermare che la Banda musicale di Tessera è l’unica Orchestra a Fiati cittadina, riconosciuta in attività in tutta la terraferma veneziana». Oggi la banda può contare sull’apporto di 50 elementi, il più giovane dei quali ha 13 anni e il più anziano oltre 80, diretti dal Maestro Martino Pavan.