Wizz Air, un anno fa l'apertura della base all'aeroporto di Venezia

Wizz Air celebra oggi il primo anno di attività dall'apertura della base all'aeroporto Marco Polo di Venezia e i 15 anni complessivi di attività nello scalo lagunare. Il vettore low cost inaugurò la propria base operativa il 2 marzo 2022, offrendo a quasi 800.000 persone la possibilità di viaggiare a prezzi accessibili da e per Venezia. Complessivamente, la compagnia ha servito un totale di 6 milioni di passeggeri, e oggi opera 23 destinazioni in 15 Paesi.

Le rotte di Wizz Air da e per Venezia

AttualmenteWizz Air dispone di due Airbus A321neo basati a Tessera e vola verso Yerevan (Armenia), Sharm El Sheikh (Egitto), Amman (Giordania), Tel Aviv (Israele), Varsavia (Polonia), Londra Gatwick (Regno Unito), Praga (Repubblica Ceca), Cluj-Napoca, Iasi e Timisoara (Romania), Tenerife (Spagna), oltre alle rotte nazionali verso gli aeroporti di Catania, Palermo e Napoli. Quest'anno tornano anche le rotte stagionali verso Santorini (Grecia) e Palma di Maiorca (Spagna).

L'età media della flotta è di 4,7 anni al di sotto dell'età media delle altre compagnie, che si aggira intorno ai 10 anni. «Wizz Air - spiegano dal vettore - rispetta così il suo impegno per la sostenibilità con la più bassa impronta ambientale. La compagnia gestisce inoltre la propria flotta in modo efficiente, in quanto ciò ha il massimo impatto sull'intensità delle emissioni di carbonio».

Con il suo impegno a Venezia, la compagnia aerea ha reclutato attivamente personale di volo e di cabina e finora ha creato quasi 100 posti di lavoro diretti, offrendo al contempo circa 4.500 opportunità di lavoro indirette con i numeri del suo traffico passeggeri dall'inizio delle operazioni.

«Siamo molto soddisfatti del successo della nostra collaborazione con l'Aeroporto Marco Polo di Venezia e il Gruppo Save. - ha commentato Diarmuid Ó Conghaile, managing director di Wizz Air Malta - La crescita della compagnia aerea negli ultimi 12 mesi, nonostante le numerose sfide del settore, testimonia il nostro impegno verso il mercato italiano e la nostra intenzione di continuare a rendere il trasporto aereo accessibile a un numero sempre maggiore di passeggeri».