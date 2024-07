Anton Giulio Catania nuovo direttore dell'Oculistica di Chioggia

A sei mesi da quando ha ricevuto l'incarico di guidare l'Oculistica dell'ospedale di Chioggia, Anton Giulio Catania traccia un primo bilancio: «Quello delle cure oculistiche - spiega il primario - è uno degli ambiti in cui la carenza di specialisti si è fatta sentire molto in questi anni. Anche per rispondere a questa difficoltà diffusa, la nostra équipe sta lavorando a pieno regime, per garantire ai cittadini di questo territorio una presa in carico con tempi di attesa progressivamente ridotti e per offrire le cure più performanti per tutte le patologie dell'occhio».

Nato nel 1980, laureato e specializzato in Oculistica a Padova, Catania vanta una consolidata esperienza nella chirurgia specialistica. Si è formato a Padova, alla scuola del reparto di oculistica dell'ospedale Sant'Antonio, diretto da Alessandro Galan, presso il quale ha lavorato sin da dopo la specializzazione. In questo periodo ha acquisito le competenze necessarie nell’ambito di tutta la chirurgia oculistica, con particolare riferimento a quella vitreo-retinica e refrattiva, ed ha all'attivo diverse migliaia di interventi nella sua casistica operatoria. «Ho cominciato il mio lavoro a Chioggia consapevole delle difficoltà tipiche di questa specialità chirurgica, dovute sia alla carenza di specialisti, sia all'aumento della richiesta di cure da parte della popolazione - dice Catania -. La sfida è quella di potenziare la risposta fornita dall'ospedale di Chioggia in questo ambito, oltre che di portare avanti l’ottimo lavoro dei predecessori».

I primi dati dicono di un decisivo miglioramento delle performance del reparto, con la riduzione delle attese per gli interventi di cataratta di quasi il 40%; ancora, nei sei mesi in cui il dottor Catania ha guidato l'équipe chioggiotta, sono stati realizzati circa 1500 interventi chirurgici di cui oltre 800 di cataratta, quest’ultimi in numero raddoppiato rispetto al primo semestre del 2023.