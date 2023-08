Antonella Tonetto è la nuova direttrice della Pediatria di Portogruaro

Cambio alla guida del reparto di Pediatria dell'ospedale di Portogruaro. Dal primo settembre a prenderne le redini sarà Antonella Tonetto, che questa mattina ha incontrato nella sede centrale di Ulss 4 il direttore generale, Mauro Filippi, per la firma sul contratto di incarico.

La dottoressa Tonetto è nata e risiede a San Donà di Piave. Laureatasi in Medicina e chirurgia all’università di Padova, si è specializzata in pediatria e successivamente in neonatologia presso la clinica pediatrica patavina. Sul fronte professionale vanta una lunga esperienza, iniziata al pronto soccorso pediatrico della città del Santo e proseguita, dal 1993, nella Pediatria dell’ospedale di San Donà di Piave, dove quest’anno ha festeggiato il 30° anniversario di attività.

Sempre all’Ulss 4, da 11 anni è responsabile della patologia neonatale all’ospedale di San Donà, dal 2015 è responsabile della formazione continua per il dipartimento materno infantile, e ha organizzato corsi di formazione in merito alla gestione del dolore del bambino e alla rianimazione neonatale in sala parto.

«Affronto questo nuovo impegno con immutato entusiasmo e con la consapevolezza - spiega Tonetto - che il miglioramento continuo in ambito di qualità delle cure si raggiunga obbligatoriamente con la sinergia del lavoro di tutta la squadra».