Antonio Facco confermato alla guida di Federconsorzi

Antonio Facco è stato confermato, a larga maggioranza, alla guida di Federconsorzi Arenili. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci, appositamente convocata. Antonio Facco ha 55 anni, è albergatore (gestisce l’hotel Nazionale), è vice presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori ed è presidente del Consorzio Venezia.

Federconsorzi Arenili Jesolo è chiamato, ora, ad affrontare una serie di tematiche che saranno determinanti per il futuro della spiaggia, a cominciare dal Piano Particolareggiato dell’Arenile. «Una città come Jesolo, che nel tempo si è dimostrata sempre un passo avanti rispetto ai competitor, è giusto che lavori e programmi il suo futuro, anche dal punto di vista dei servizi lungo l’arenile. Come Federconsorzi Arenili analizzeremo le proposte avanzate dall’Amministrazione comunale, attraverso il piano particolareggiato dell'arenile portato ieri sera in consiglio comunale, e presenteremo le nostre attente osservazioni. Costituiremo – spiega il neo rieletto presidente Facco – una commissione che avrà il compito di approfondire nei dettagli la tematica, affidandoci ad un professionista che ci aiuterà a verificare ogni aspetto, tecnico e giuridico. Quindi discuteremo il tutto nei consigli che vorrò “allargati”, con la partecipazione dei presidenti di tutti i consorzi e stabilimenti. Entro i sessanta giorni stabiliti dalla norma, sapremo presentare delle osservazioni puntuali, con una visione lungimirante, ma nel rispetto di chi opera nell’arenile».

Facco ha, quindi, garantito che sarà seguita attentamente tutta l’evoluzione legata alla cosiddetta “Bolkenstein” per le concessioni demaniali. Il consiglio risulta così composto: Antonio Facco (presidente), Alessio Bacchin, Michele Fontebasso, Renato Martin, Mauro Pavanetto, Matteo Rizzante, Angelo Vallese, Antonio Vigolo e Mario Visentin. A breve sarà convocato il consiglio per la nomina del vice presidente.