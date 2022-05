In dialetto veneziano e slang inglese esce "Anyway", il singolo di Sir Oliver Skardy feat. Luci Blu | VIDEO

In rotazione radiofonica dal 13 maggio Anyway, il nuovo singolo del duo Luci Blu in collaborazione con Sir Oliver Skardy, l’icona del reggae veneziano. Un connubio particolare che riesce ad avvicinare due mondi, quello urban pop e quello reggae, creando un linguaggio espressivo nuovo e coinvolgente, supportato da una grande forza ritmica.

Uscito per l'etichetta Qube3/Giallo Ocra srl, il brano presenta un testo divertente e ironico, in cui l’uso del dialetto veneziano e dello slang inglese crea un contrasto perfetto per mettere in luce in chiave satirica la società attuale e tutte le sue contraddizioni.

Gli artisti

Luci Blu è un duo musicale di urban/pop italiano nato nel 2019 a Vicenza e composto dalla cantante e performer Giulia Menta e dal musicista e compositore Marco Ballardin. Il progetto musicale rappresenta una nuova realtà nell'universo Urban, raccogliendo al suo interno le molteplici influenze derivanti dall'esperienza artistica dei due componenti.

Skardy, al secolo Gaetano Scardicchio, è legato alla storia della più popolare reggae band italiana, i Pitura Freska. La straordinaria vena compositiva di Skardy ha prodotto alcuni tra i brani che fanno ormai parte della storia della musica italiana. Nel 2002 viene deciso lo scioglimento del gruppo e Skardy ne raccoglie l’eredità tornando a vestire i panni di Sir Oliver Skardy e iniziando un nuovo percorso artistico.