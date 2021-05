È aperta la nuova passerella ciclabile sul Dese lungo via Altinia

È aperta al traffico da stamattina la nuova passerella ciclopedonale sul fiume Dese, lungo la Sp 40 via Altinia nel territorio di Favaro. Mancano ancora alcuni elementi di completamento ma intanto, dopo aver superato il collaudo, è operativa e consente a ciclisti e pedoni di percorrere il tratto in sicurezza, completando il collegamento tra il centro di Dese e la rotatoria della bretella autostradale.

Realizzata dalla Città metropolitana, l'opera è lunga 26 metri e larga 3, con sostegno principale in acciaio e soletta in calcestruzzo. L’intervento (costo 600 mila euro) mette definitivamente in sicurezza il percorso ciclabile lungo la strada provinciale, rispondendo alle tante richieste dei residenti e tenendo fede alle linee guida dell'ente, che promuove opere di mobilità sostenibile. In precedenza, nel 2019, era stato inaugurato il tratto di 2,5 chilometri che unisce il lato ovest di via Altinia fino alla chiesa di Dese.

«L’idea di collegare più aree possibili del territorio metropolitano con percorsi ciclopedonali - comunica la Città metropolitana - è uno degli obiettivi dell’amministrazione Brugnaro per rendere più interconnessi i territori e facilitare gli spostamenti tra un comune e l’altro, valorizzando i percorsi naturalistici presenti». Il territorio della città metropolitana conta 1153 chilometri di percorsi.