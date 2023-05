Aperte le iscrizioni per Venice design week

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il tema 2023 è SINESTESIE: introduce il visitatore in un universo del possibile in cui gli stimoli sensoriali si accostano, intrecciano, sovrappongono per un’esperienza di percezione a tutto tondo. L’edizione 2023 presenta progetti di designer che giocano con i nostri sensi, e si propongono di uscire fuori dagli schemi dell’immaginario comune e addentrarsi nell’inaspettato, nell’armonia della percezione che crea forti emozioni. I designer sono invitati a proporre i propri progetti inviandoli via mail a Venice Design Week (tutte le informazioni su https://www.venicedesignweek.com/)

Indichiamo di seguito alcune selezioni

“VDW Light Selection” dedicata a corpi illuminanti e a installazioni site specific in città. “VDW Sinestesie esposizione collettiva” si invitano i designer e le aziende a proporre oggetti e installazioni che possano offrire emozioni e sinestesie. “L’importanza del dettaglio nell’interior design” si invitano i progettisti a inviare progetti di interior e/o oggetti in cui il dettaglio crea l’armonia. L’esposizione è parte del ciclo di esposizioni dedicate alla Biennale di Architettura sul tema 100 progetti x 100 identità. In questa selezione si indaga il rapporto tra chi commissiona o crea un arredamento e il risultato ottenuto a scala domestica e di vita privata. “VDW Design Market” seleziona 14 creativi che esporranno nel chiostro dei Gesuiti oggi sede di COMBO. “I don’t shine but I have something to say” l’esposizione dedicata al gioiello in collaborazione con galleria ADmore. “outdoor design” arredi per esterni che andranno a creare un percorso dedicato tra giardini nascosti di Venezia con punto di partenza nel delizioso giardino all’italiana dell’hotel Ca’ Nigra Lagoon Resort.

Se il progetto non si inserisce in queste selezioni c'è la possibilità di iscriversi inviando la propria idea un gruppo di esperti valuterà la possibilità di esposizione. Vi aspettiamo poi dal 7 al 15 ottobre a visionare le mostre e a partecipare agli incontri e conferenze.