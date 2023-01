Apre Aj Cafe, il locale vintage che porta l'eleganza nel cuore di Mestre | VIDEO

Il locale, situato in via Torre Belfredo 2, è stato inaugurato lo scorso 9 gennaio

Si chiama AJ Cafe il nuovo locale che, dal 9 gennaio, anima il cuore di Mestre. Situato in via Torre Belfredo 2, il bistrot punta ad allietare i palati dei clienti con una proposta di panini, primi piatti e prodotti locali fatti in casa, il tutto in un'atmosfera accogliente e vintage.

«Vogliamo creare un posto bello dove si possa mangiare e degustare del buon vino in mezzo a fiori e candele, immersi in un clima elegante ma, allo stesso tempo, estremamente confortevole – spiega il proprietario Johnny Soprano che, insieme alla socia Alina Mirza, gestisce l'attività –. Non è solo un locale, ma una vera e propria casa. Vogliamo che le persone, da noi, stiano bene e questo obiettivo lo perseguiamo anche attraverso un'attenta cura nei dettagli. L'arredamento dell'AJ Cafe infatti è ricercato, esclusivo e vintage».