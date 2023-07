Dopo la chiusura di Supergulp apre Multiverse Comix, la nuova fumetteria nel cuore di Mestre | VIDEO

Il nuovo punto vendita è situato in via Mestrina 48/A e punta a creare una rete con le altre attività della zona per rivitalizzare il centro di Mestre

«Alle 10 di mattina la gente era già qui fuori, in attesa che spalancassimo le porte»: così esordisce davanti alle nostre telecamere Marco De Cassan, tra i soci di Emmeci Srl, la società che ha raccolto l'eredità lasciata da Supergulp aprendo, da oggi, un nuovo punto vendita in via Mestrina 48/A, Multiverse Comix.

La recente chiusura della storica fumetteria, punto di riferimento per diverse generazioni di appassionati del mondo comics, era stata accolta con stupore e rammarico dalla cittadinanza. Ora però, grazie all'intraprendenza di tre ex dipendenti, nuovi scaffali colmi di graphic novel, fumetti seriali e manga tornano ad attirare grandi e piccoli. «Il nostro obiettivo è quello di diventare il nuovo caposaldo capace di unire lettori e non, ma soprattutto puntiamo a collaborare con le altre attività della zona per creare una corposa rete che contribuisca così a rivitalizzare il centro di Mestre» racconta De Cassan.

Non solo fumetto: l'attività offre già da oggi diversi gadget, come Bandai Model Kit o Funko Pop!, ma in futuro mira a proporre anche tutto ciò che riguarda il mondo del collezionismo, dai libri antichi ai giocattoli d'epoca. «Siamo partiti bene ma continueremo meglio» conclude entusiasta Marco, annunciando che l'inaugurazione ufficiale si terrà a fine estate/inizio autunno.