Jesolo, il 18 maggio apre la stagione balneare

Sabato 18 maggio aprirà la stagione balneare a Jesolo. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, durante i quali molti hanno lamentato la mancanza di servizi in spiaggia, il Comune annuncia che il dirigente del settore sicurezza e gestione del territorio firmerà nelle prossime ore l’ordinanza delle attività balneari per l’anno 2024. Il documento stabilisce che la stagione balneare è compresa per quest’anno nel periodo tra il 18 maggio e il 22 settembre.

«Nonostante bizzarre e alcune volte false ricostruzioni, la preparazione della spiaggia sta procedendo come da programmi e da tradizione, senza ritardi particolari - spiegano dal Comune -. Nella zona est i consueti lavori di ripascimento dell’arenile proseguono senza sosta e nei tempi programmati. Nel resto del litorale, eccetto un comprensibile rallentamento che riguarda le due unità minime di gestione (Umg) oggetto di recente comparazione, la spiaggia è allestita e pronta per l’avvio della stagione balneare fissato da ordinanza il 18 maggio».

Le assegnazioni delle Umg

Per ciò che attiene le procedure di assegnazione delle 16 Umg, quattro hanno già concluso il percorso di evidenzia pubblica e gli operatori uscenti hanno già ottenuto la nuova concessione ventennale. Per ulteriori due Umg con pubblicazione terminata senza istanze in concorrenza sono in corso le procedure con il rilascio della concessione, e anche in questo caso gli affidatari sono i vecchi concessionari. Per due Umg con comparazione finita attualmente vige il regime di anticipata occupazione. Per le restanti 8 Umg con concorrenza è prevista la comparazione.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday