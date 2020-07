Aperture straordinarie del Padiglione Venezia: voce agli artisti per riflettere sul futuro della cultura

La Biennale Architettura è posticipata al 2021, ma il Comune non ha voluto rinunciare al proprio Padiglione Venezia, nei Giardini, dando voce e spazio alle realtà culturali che negli ultimi mesi hanno attraversato una profonda crisi. Con le “aperture straordinarie”, dal 29 agosto al 31 dicembre, il Padiglione, anziché installazioni e opere d'arte, ospiterà le riflessioni di ospiti illustri, invitati a condividere visioni e aspettative sul futuro della cultura.

Sarà, secondo il Comune, un «programma di appuntamenti speciali scandito in 13 weekend, preceduti durante la settimana da eventi introduttivi, all'insegna dello scambio e del confronto tra professionalità e generazioni diverse, con l'obiettivo di identificare un sapere e un vivere nuovo, dettato dal mutamento che la società ha subìto in questi mesi». L'interno sarà allestito come un salotto, con poltroncine e tavolini pensati per l'occasione dagli artigiani locali.

L'iniziativa è stata promossa dal sindaco Luigi Brugnaro: «Abbiamo ritenuto che fosse indispensabile mantenere vivi gli spazi dei Giardini in qualche modo - ha spiegato - Questo format che porterà a Venezia personaggi di spicco del cinema, dell'arte, dell'architettura, del design, dell'editoria, del teatro, della nautica, della musica, della filosofia e dell'imprenditoria, è un esperimento unico che riaccenderà i riflettori sul Padiglione Venezia».

È «un ponte virtuale con la Biennale del prossimo anno», secondo la curatrice Giovanna Zabotti. «Il Padiglione Venezia si riprende il suo ruolo di collante tra le diverse realtà artigianali, artistiche e culturali del Paese. Un'opportunità per immaginare e plasmare un mondo diverso e per invitare i giovani a credere in questo futuro prossimo, apparentemente così incerto. Siamo partiti dall'idea di non esporre opere ma dare esclusivamente visibilità e voce agli artisti, affacciandosi al loro mondo. Uno studio di design ha immaginato poi una grafica, una combinazione di segni che richiamano le finestre del Padiglione e li ha concretizzati in un tessuto prodotto da un'azienda del territorio». Il progetto è organizzato in collaborazione con l'architetto Michele De Lucchi e Marilisa Capuano, ideatrice di eventi culturali e con la speciale collaborazione del cineasta artista Ferzan Özpetek.

Nelle prossime settimane verrà reso noto l'elenco degli ospiti e il programma delle serate che saranno su prenotazione obbligatoria.