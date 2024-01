I siti culturali delle vie di pellegrinaggio europee in una app: un team Iuav nel progetto

Anche l'università Iuav ha partecipato al progetto europeo rurAllure, che valorizza i siti culturali e i musei rurali sulle vie di pellegrinaggio europee. Grazie al programma Horizon 2020, negli ultimi tre anni un gruppo di studiosi provenienti da sei Paesi europei ha mappato e digitalizzato oltre 3mila punti di interesse che si trovano lungo una serie di itinerari attraverso 18 Paesi, per un totale di 11mila chilometri di percorsi.

Ciascun progetto pilota è stato sviluppato in base a un tema specifico: quello del cammino di Santiago riguarda il patrimonio letterario del nord del Portogallo e della Galizia spagnola; nelle rotte medievali per Roma (Via Francigena, Romea Strata e Romea Germanica) sono stati esplorati i siti archeologici termali; nei sentieri scandinavi di Saint Olav è stata messa in mostra l'etnografia, mentre sulla Via di Maria le meraviglie naturali dell'Ungheria, della Slovacchia e della Transilvania romena.

Tra gli obiettivi raggiunti, la costruzione di un portale europeo per i viaggiatori e la realizzazione di una app e di una piattaforma multilingue, utili a pianificare viaggi, a condividere esperienze e a favorire servizi e connessioni. Proprio in virtù dell’importanza data al turismo sostenibile, rurAllure ha vinto lo Skål Europe Sustainable Tourism Awards, prestigioso riconoscimento della sostenibilità nel turismo internazionale, organizzato da Skål Europe, che fa parte della più grande rete globale di professionisti del turismo impegnata nel promuovere il networking e la cooperazione a livello mondiale nel settore.

Il progetto rurAllure ora proseguirà tramite una rete di cooperazione internazionale (European cooperation network along pilgrimage routes): nel 2024 i partner di rurAllure, tra cui il team di Iuav (con Maddalena Bassani e Giuseppe D'Acunto), saranno impegnati a consolidare i rapporti con le istituzioni e le associazioni attive nelle aree di interesse, grazie alla promozione di nuove iniziative culturali legate al progetto.