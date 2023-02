La Regione lancia la app che racchiude tutti servizi al cittadino

È disponibile da oggi, negli store digitali per smartphone, "ViviVeneto", la app che racchiude tutti i servizi erogati dalla Regione Veneto negli ambiti della sanità, della pubblica amministrazione e degli eventi.

Il nuovo applicativo - sviluppato in collaborazione con Engineering, azienda specializzata nella digitalizzazione dei processi per aziende e pubblica amministrazione - è stato presentato questa mattina nel corso di un punto stampa a Palazzo Balbi, a Venezia. Nasce dalla necessità di semplificare e fare ordine nell'ambito dei servizi digitali al cittadino, rendendo il sistema più efficace e immediato: nell'app «abbiamo inserito 40 servizi differenti che già eroghiamo attraverso quattro app e vari portali. - ha spiegato il presidente del Veneto, Luca Zaia - La implementeremo all'ennesima potenza, e in futuro permetterà anche di prenotare le visite mediche».

Per l'assessore alla programmazione, Francesco Calzavara «l'idea è di iniziare un percorso di costante informazione con i cittadini. È un unicum: nessun'altra regione d'Italia ha questa app, che è stata creata interamente dalla "mente digitale" del Veneto. Ogni giovedì - ha aggiunto - prevediamo una messaggistica riguardo a manifestazioni e appuntamenti legati alla cultura e al turismo».

La "super-app" si scarica su smartphone e permette di effettuare una serie di operazioni: dall’area amministrativa è possibile accedere ai servizi MyPA, BolloAuto, ViviPass, gestire in completa autonomia tutto quello che riguarda il bollo auto, i contrassegni e le targhe per i disabili, il Pass Blu (anziché doversi recare in Comune); dall’area "Salute" si possono visualizzare le proprie ricette (in passato si usava la app Sanità Km Zero Ricette), controllare l’affluenza ai pronto soccorso, accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico; l’area Turismo racchiude i contenuti delle “vecchie” app Cultura Veneto, Veneto Outdoor e dei portali Veneto Cultura, Veneto.eu e Unionmare.