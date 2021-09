Un'app per scoprire Murano e le sue fornaci

Confartigianato: «Il nostro obiettivo è quello di riuscire in futuro a coinvolgere più imprese possibili, per creare una vera e propria guida virtuale completa dell’Isola del vetro»

L’antica arte del vetro e la moderna tecnologia si fondono per far scoprire Murano. Tra le tante novità e curiosità che stanno caratterizzando la Venice Glass Week, in programma in questi giorni fino a domenica 12, c’è anche My Murano, una innovativa guida digitale promossa da Confartigianato Imprese Venezia fruibile attraverso lo smartphone.

La guida è stata sviluppata dall’azienda veneziana di mediazione culturale Artsystem in collaborazione con Camera di Commercio di Venezia Rovigo e il supporto di EBAV - Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto – e il patrocinio di Promovetro. Tecnicamente si chiama chatbot, ovvero un bot, un assistente virtuale gratuito e disponibile sullo smartphone o tablet con il quale il visitatore può interagire e farsi guidare alla scoperta di Murano con approfondimenti e consigli. «Abbiamo immaginato che un vecchio maestro vetraio in pensione che in fornace ha passato la sua vita, possa accompagnare ospiti meno frettolosi del solito – spiega Anna Fornezza di Artsystem – in un itinerario a scelta suggerendo informazioni culturali e storiche attraverso approfondimenti multimediali, punti di vista inediti ma soprattutto invitando ad entrare nelle Aziende per incontrare i nostri grandi maestri e ammirare le loro opere».

My Murano offre in questo momento un itinerario che accosta il vetro ad alcuni temi importanti come l'illuminazione, il design, l'arte, la tavola e su questi temi invita a visitare aziende di altissimo livello che si sono rese disponibili a questo nuovo modo di accogliere turisti ma anche professionisti che alla fine dell'esperienza potranno conservare nel loro dispositivo mobile immagini, suoni, volti, forme e colori dell'isola del vetro. Il visitatore tramite l'app Messenger di Facebook deve attivare la conversazione cercando il contatto Artsystem - Centro di ricerca educativa, scegliere la lingua e cominciare a chattare. «Il nostro obiettivo – spiega Giampaolo Toso di Confartigianato Venezia – è quello di riuscire in futuro a coinvolgere più imprese possibili, per creare una vera e propria guida virtuale completa dell’Isola del Vetro, da mettere gratuitamente a disposizione di tutti i visitatori di Murano».