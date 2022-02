Ater consegna dieci appartamenti alle famiglie sandonatesi

Altri dieci alloggi Ater vanno ad altrettante famiglie di San Donà di Piave. La consegna ufficiale si è svolta oggi al municipio con la vicesindaca Silvia Lasfanti e il presidente dell’Ater Venezia Fabio Nordio. Il "pacchetto" di appartamenti fa parte di un primo lotto di assegnazioni che continuerà anche nel corso del 2022: in totale sono una trentina, resi disponibili a mano a mano che saranno completati i lavori.

Nordio ha riepilogato le recenti assegnazioni ricordando che «anche l’anno scorso, anno di pandemia, siamo comunque riusciti a consegnare 340 alloggi in tutti i 44 comuni del Veneziano», mentre dall'inizio del 2022 siamo già a un centinaio. Per la vicesindaca Lasfanti, la consegna di oggi fa parte di «un progetto sul tema dell’abitare» per il quale l'amministrazione «ha stanziato appositi fondi per la ristrutturazione dei propri appartamenti. In questo modo - ha concluso - riusciamo a dare risposta alle famiglie sandonatesi in difficoltà».