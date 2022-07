Mascherine a bordo dei vaporetti, l'appello di Tonon: «Far rispettare l'obbligo»

La consigliera comunale Cecilia Tonon (Venezia è tua) fa suo l'appello dei capitani Actv affinché venga rispettato l'obbligo di indossare la mascherina a bordo dei vaporetti Actv. «Quando, in una commissione recente dedicata al trasporto pubblico locale ho sollevato il problema - racconta - da parte di Actv mi è stato risposto che queste situazioni vengono il più delle volte composte grazie all'opera di convincimento che fanno gli altri passeggeri. La mia esperienza in realtà, purtroppo, smentisce quanto mi è stato detto».

Tonon, recentemente, riporta l'episodio accaduto a bordo della linea N in navigazione notturna dal Lido. «Ho dovuto assistere a scene di litigi anche accesi dovute al rifiuto di portare la mascherina da parte di alcuni. Altri passeggeri, che insistevano perché la mettessero, dopo esser stati presi a male parole hanno chiamato il marinaio, ma anche questo è stato aggredito verbalmente in modo molto basso e volgare. La persona in questione alla fine ha continuato a non mettere la mascherina, al punto che gli altri passeggeri si sono dovuti spostare lontano da lui, e lui ha proseguito indisturbato il suo viaggio non solo senza mascherina, ma anche togliendosi le scarpe e mettendo i piedi sul sedile di fronte. Poco più tardi, questo passeggero è sceso ma si è verificata una scena analoga con due turiste straniere addirittura sprovviste di mascherina, che hanno apertamente sbeffeggiato il marinaio insultandolo in inglese e dicendogli "you're a slave" (sei uno schiavo)».

La consigliera ricorda che è intervenuto anche il capitano. «Ha fermato il vaporetto e insieme abbiamo chiamato la polizia locale. L'operatore mi ha detto che avrebbe mandato una pattuglia, ma io ero arrivata alla mia fermata e non so se sia poi effettivamente intervenuta la forza dell'ordine, anche perché, con sole 4 unità in servizio notturno per la città storica, probabilmente in quel momento gli agenti erano impegnati su altri fronti. Questo significa che le segnalazioni per questi comportamenti contrari alla legge e irrispettosi della salute degli altri passeggeri cadono nel vuoto e non ci sono mezzi per fare osservare la norma che impone le mascherine a bordo dei mezzi di trasporto. Lo stesso capitano del vaporetto mi ha quindi pregata di far presente questa situazione, dicendomi che si verifica decine di volte ogni giorno: il personale di bordo è esasperato e non più cosa fare. Credo - conclude Tonon - si debba assolutamente trovare un modo per evitarlo e per far rispettare le norme di legge all'interno dei mezzi pubblici».