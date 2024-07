Medico cessa l'attività, l'appello del sindaco: «Prendete in considerazione il nostro territorio»

Lunedì 5 agosto Morena Corradini cesserà la propria attività di medico di medicina generale a San Michele al Tagliamento. Il sindaco Flavio Maurutto, nel sottolineare la precaria situazione riguardante il numero di medici di base a disposizione degli assistiti residenti nel comune, visto l’alto numero di pensionamenti e dimissioni che si continuano a registrare, lancia un appello ai medici.

«Malgrado il grande impegno profuso da parte dell’Ulss 4 Veneto Orientale e malgrado la disponibilità manifestata dal Comune nel proporre agevolazioni al fine di garantire una certa continuità nel servizio di medicina generale, permangono non poche difficoltà da parte dell’azienda sanitaria nell’individuare nuove figure disponibili a ricoprire la carica di medico di famiglia presso la nostra comunità - dice il sindaco -. Desidero lanciare un appello ai potenziali medici interessati, affinché prendano in considerazione il nostro territorio manifestando il proprio interesse». Nonostante le complessità, l'Ulss 4 si sta impegnando per garantire la continuità dell’assistenza medica a tutti i pazienti della dottoressa Corradini entro il 5 agosto.

