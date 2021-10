Pianini, tre piani di zona approvati in centro storico isole

Tre piani di zona approvati oggi dalla giunta, su proposta dell'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga, d'intesa con la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna e con la Regione Veneto. I cosiddetti "pianini" riguardano alcune aree della città antica e delle isole e insistono sulle aree: Fondamente Nove, San Giovanni Crisostomo e calle Larga San Marco. I pianini sono strumenti di pianificazione delle occupazioni di suolo pubblico, con cui si vanno a individuare puntualmente, per ciascuna area pianificata, le aree occupabili da parte delle attività economiche e le loro dimensioni e collocazioni, tenendo conto dei vari interessi pubblici insistenti nell'area.

L'approvazione di ciascun singolo pianino semplifica le successive istruttorie relative alle concessioni di suolo pubblico, che vengono rilasciate in modo coordinato per ciascuna area. «Con questa delibera procediamo con il progetto di riorganizzazione degli spazi pubblici – ha commentato l'assessore Costalonga – e l'impegno da parte dell’amministrazione per regolamentare i plateatici. Il testo approvato dalla giunta è frutto di un lavoro di squadra tra la Soprintendenza, le associazioni di categoria e il mio ufficio. Abbiamo lavorato affinché tutti gli attori coinvolti, i commercianti, i rappresentanti delle attività produttive e i cittadini, possano vivere meglio la nostra amata città. La programmazione dei "pianini" permette di organizzare al meglio e sul lungo periodo a beneficio di tutti. Il nostro provvedimento eviterà situazioni come quella in Fondamenta degli Ormesini che, nei primi anni 2000, era ritenuta una sorta di zona franca dove chiunque poteva aprire un locale e usufruire di un plateatico. Quella tragica gestione ha portato ai problemi che la zona presenta oggi. I nostri pianini permetteranno di lasciarci alle spalle quel modo di operare senza futuro».