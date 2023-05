Fondazione di Venezia approva il bilancio consuntivo, patrimonio netto cresce di mezzo milione

Il consiglio generale della Fondazione di Venezia ha approvato il bilancio consuntivo 2022, chiusosi con un aumento del patrimonio netto di oltre mezzo milione di euro, passando da 363,7 a 364,2 milioni. L’avanzo di esercizio è stato invece pari ad oltre 2,5 milioni di euro, con un incremento del 27% rispetto al documento programmatico previsionale.

L'anno scorso, la Fondazione di Venezia ha destinato oltre 6 milioni di euro ad erogazioni per il territorio. Nello specifico, il 39% delle risorse è andato al settore "Arte, attività e beni culturali", il 22,1 a "Educazione, istruzione e formazione", il 12,8 per cento al settore "Ricerca scientifica e tecnologica" e il 26,1% ad altri settori «comunque significativi per lo sviluppo sociale ed economico dell’area metropolitana».

I soggetti principali che hanno beneficiato dell’attività erogativa sono stati la Fondazione Teatro La Fenice, gli Atenei Veneziani e il Teatro Stabile del Veneto, con contributi rispettivamente di 800, 500 e 101 mila euro. A questi si aggiungono 300 mila euro destinati ai due bandi "Creatività" e "Cultura digitale" attraverso cui l'ente ha riattivato questo specifico strumento di sostegno ad iniziative e progetti sviluppati nell’area veneziana. Altri 270 mila sono invece andati al bando Pnrr, per sostenere i processi di accesso ai finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni locali.

Confermata anche nel 2022 l'attenzione al welfare, destinando un’erogazione di circa 500 mila euro al "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile", a cui si aggiungono poco meno di 80 mila euro a favore della "Fondazione con il Sud". Il capitolo relativo ai costi, calcolati in 2,8 milioni di euro, permette di rilevare nel 2022 una contrazione di oltre 12 punti percentuali rispetto al consuntivo 2021. In relazione al Polo M9, l’esposizione della Fondazione rimane calcolata in 2,5 milioni di euro, 1,9 dei quali relativo a Fondazione M9.

Nel corso della medesima seduta, il consiglio generale ha inoltre proceduto a nominare quale proprio nuovo membro, su designazione del Comune di Venezia, l’imprenditrice Agnese Lunardelli, che subentra a Michela Coletto. Nel consiglio di amministrazione, nuovo ingresso per Ines Maria Luisa Marini, già presidente della Corte d’Appello di Venezia.

«Il bilancio approvato dal consiglio generale - sottolinea il presidente della Fondazione di Venezia, Michele Bugliesi - conferma il nostro impegno a favore delle comunità e del territorio veneziani. I giovani, l’innovazione al servizio delle imprese, la cultura, la formazione e la crescita del capitale umano si confermano i capisaldi della nostra azione. A questi si affianca un’attenzione crescente a favore del welfare e delle iniziative di coesione sociale che riteniamo cruciali in una fase di grandi trasformazioni come quella attuale».