Un disegno di legge per promuove le aree Delta del Po e Riviera del Brenta

Il provvedimento regionale annunciato in Conferenza dei sindaci

«Con piacere comunico, esprimendo un sincero ringraziamento agli assessori regionali Francesco Calzavara e Roberto Marcato, l'approvazione dalla giunta regionale del Veneto del disegno di legge che rafforza la governance e promuove la crescita economica, sociale e culturale dell'area del Delta del Po e della Riviera del Brenta»: l'annuncio qualche giorno fa, dopo la Conferenza dei sindaci, dalla presidente e sindaco di Fossò Federica Boscaro.

«Il consenso e l'appoggio da parte della Consiglio regionale in questo progetto ci vede particolarmente grati a quanti hanno fino ad ora operato per portare a termine questo percorso iniziato con l'allora vicepresidente Gianluca Forcolin.Ci auguriamo che presto si concluda l'iter procedurale con il favore della giunta. L'impegno di tutti i Sindaci per lo sviluppo del nostro territorio dal punto di vista culturale, turistico ed economico è profondo, sincero e continuo».

«Scopo di questa operazione è quello di valorizzare i Comuni di queste due aree del Veneto - afferma Calzavara - riconosciute per il loro straordinario interesse naturalistico e culturale, quali il Delta del Po e la Riviera del Brenta. Attraverso la costituzione formale della Conferenza dei sindaci dell'area, la Regione del Veneto potrà concedere contributi ai Comuni, singoli o associati delle rispettive aree geografiche. A bilancio abbiamo già stanziato 100 mila euro a favore dei comuni del Polesine e 150 mila per quelli che costituiscono il territorio della Riviera».

«Il distretto calzaturiero della Riviera - sottolinea Marcato - deve diventare strategico per lo sviluppo dell'economia regionale. Abbiamo bisogno che tutto il Veneto concorra a reagire alla crisi pandemica che stiamo vivendo negli ultimi tempi. Ed è questo uno dei principali obbiettivi della delibera che intende dare nuovo impulso a queste due aree, affinché diventino protagoniste nei prossimi mesi e anni dello sviluppo intero della nostra regione». Con successivo provvedimento la giunta regionale individuerà e disciplinerà gli strumenti e le modalità di coordinamento tra i presidenti delle Conferenze previste dal disegno di legge approvato: il presidente della Conferenza dei sindaci del litorale veneto e il presidente della Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale. Il disegno di legge dovrà essere ratificato in una delle prossime sedute di Consiglio regionale.