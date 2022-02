Via libera al progetto della pista ciclopedonale Tessera-Ca'Noghera

In Consiglio comunale giovedì scorso è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, e adottata la variante, per realizzare la pista ciclopedonale Tessera-Ca'Noghera. Nella progettazione definitiva il provvedimento prevede di recepire le raccomandazioni della Regione del Veneto, Unità organizzativa genio civile di Venezia, e quelle del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Per la realizzazione dell'intervento è prevista una spesa pari a 3.812.000 euro, inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023. L'importo di spesa complessiva è così suddiviso: 1.372.000 euro sono finanziati con contributo Save, 240.000 euro con la legge Speciale per Venezia, 2.200.000 euro con il React Eu (integrazione delle dotazioni del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo).

Il Consiglio comunale ha approvato una mozione collegata che, considerate le osservazioni pervenute dalla Municipalità di Favaro Veneto, impegna il sindaco e la giunta a prevedere già in sede di progetto definitivo l’illuminazione di tutto il tratto ciclopedonale, i collegamenti al tracciato ciclopedonale tramite ponti in corrispondenza delle vie pubbliche di entrata, e gli interventi di mitigazione del traffico al fine di garantire la sicurezza ciclabile lungo via Ca' Zorzi e dove possibile prevedere l'allargamento della banchina stradale nei limiti della attuale proprietà pubblica. È stato richiesto di prevedere almeno una postazione di ricarica per le biciclette elettriche e il ripristino dell’utilizzabilità del sottopasso di attraversamento della Triestina di fronte alle officine aeronavali.