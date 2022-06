Riapre oggi il lounge bar a Forte Marghera

Dopo la positiva esperienza degli ultimi anni, ritorna il Baia Lounge Bar come punto di riferimento per le serate estive a Forte Marghera. Aperto da oggi, offrirà fino all’autunno un programma di musica lounge e chill-out. Curato per il coordinamento generale da Vela e dalla fondazione Forte Marghera, è affidato per la gestione del punto bar al gruppo del Casinò di Venezia.

L’iniziativa completa l’offerta di Forte Marghera, sempre più meta del tempo libero ma anche luogo di studio e di cultura, grazie alla collaborazione con enti cittadini importanti, in grado di soddisfare le esigenze di tutte le fasce della popolazione.

Forte Marghera, completamente infrastrutturato, rappresenta una risorsa non solo come polmone verde cittadino ma anche quale preziosa testimonianza storico-architettonica del patrimonio storico della città. Il Baia Lounge Bar seguirà i seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle ore 16.00 alle 24, ad eccezione del sabato con apertura protratta sino all’una, lunedì chiuso.