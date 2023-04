Apre il punto di primo intervento di Bibione

Sabato 22 aprile apre il Punto di Primo Intervento (PPI) di Bibione che da sempre rappresenta anche l’avvio dell’attività estiva dell’Ulss4. La struttura dedicata all’emergenza-urgenza, posta in una palazzina di via Maja, è stata rinnovata nel 2022 ed è accessibile per le attività in emergenza e dispone di nuove attrezzature mediche.

Da sabato il PPI di Bibione sarà attivo nelle 12 ore giornaliere con la presenza di un’ambulanza e relativo equipaggio; dal 1 maggio l’attività verrà ampliata nelle 24 ore e nel periodo di maggior afflusso turistico, dal 20 maggio a fine estate, scatterà un ulteriore potenziamento con l’entrata in servizio della seconda ambulanza, ed equipaggio, nelle 24 ore. Dal giorno di apertura sarà presente anche il personale interprete amministrativo, ossia una persona sempre presente che garantirà la mediazione linguistica tra pazienti di lingua inglese e tedesca e il personale medico, per pazienti di altre lingue sarà disponibile una mediazione linguistica telefonica.

Oltre al punto di primo intervento nella palazzina di via Maja i turisti troveranno anche un servizio di emodialisi estivo e l’ambulatorio di medicina turistica. «Inizia l’attività estiva per garantire vacanze sicure ai milioni di turisti che giungeranno in questa località balneare, ma anche ai lavoratori stagionali, agli imprenditori del turismo e a tutti coloro che arrivano a Bibione – osserva il direttore generale dell’Ulss4, Mauro Filippi -. L’attività è stata organizzata per essere adeguata al periodo estivo, con il massimo potenziamento previsto nei mesi più affollati dell’estate, perché inevitabilmente l’aumento dei flussi determina un incremento dell’attività di emergenza-urgenza. Tra maggio e settembre 2022 questo PPI ha registrato 6.198 accessi, di cui 4.367 in codice bianco, che quindi non necessitavano di questo servizio, ad ogni modo tutti i pazienti sono stati presi in carico e i più gravi sono stati gestiti negli ospedali di Portogruaro e San Donà a loro volta potenziati proprio per l’arrivo dei pazienti dal litorale».

Filippi spiega inoltre che in estate ogni mille residenti ci sono in questo territorio mille turisti, ed anche nel resto dell’anno, in inverno, la presenza turistica è elevata, pari a 370 turisti ogni mille residenti; ciò dimostra che sempre più persone, stranieri ma anche cittadini italiani provenienti da altre provincie e regioni, arrivano nel territorio del Veneto orientale.