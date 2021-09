Una nuova pasticceria illumina una vetrina e allontana spaccio e degrado

In piazza Mercato a Marghera, dove alcuni giorni fa la polizia locale ha posto fine all'attività di un pusher che aveva trasformato un bar in un bazar della droga. Tosi e Scarpa: «Così ci si riappropria della città e si confina la micro criminalità»

La città si riappropria di un nuovo spazio e un imprenditore avvia una pasticceria che è stata inaugurata ieri, 15 settembre, a Marghera. All'apertura ha partecipato, tra le tante persone attratte dalle nuove prelibatezze, il delegato al Commercio della Municipalità di Marghera, Massimiliano Scarpa. «Nonostante la crisi economica dovuta alla pandemia c’è chi con coraggio apre un nuovo luogo commerciale - ha commentato soddisfatto per la nuova vetrina illuminata della Pasticceria Vanin in piazza Mercato - Spero sia di auspicio per una rinascita del commercio margherino che negli ultimi tempi con molte nuove aperture di attività nel centro dimostra un periodo di fermento positivo che aiuta anche nella lotta alla microcriminalità».

Sullo stesso tema, la riappropriazione delle zone più fragili da parte della cittadinanza come antidoto a spaccio e degrado, si è soffermata l'assessore comunale alla Sicurezza Silvana Tosi, intervenuta in seconda commissione unita alla quinta della Municipalità di Mestre ieri, sulle problematiche di via Piave per certi aspetti comuni ad alcune zone di Marghera. Gli spazi vuoti, i buio, l'abbandono, ha ribadito, rappresentano un problema perché quelle aree vengono occupate da presenze non desiderate, chiedendo ai residenti di avere coraggio e di farsi avanti con iniziative per ripopolare e rigenerare la città, sociali, culturali ed economiche.